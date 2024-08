A Caorle con “La luna nel pozzo” torna il teatro di strada

Da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre torna “La Luna nel Pozzo”, Festival Internazionale di Teatro in Strada, promosso dal Comune di Caorle con il Patrocinio della Regione del Veneto, e organizzato da Carichi Sospesi Aps di Padova, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale e in partnership con United for Busking.

Un appuntamento imperdibile con il circo contemporaneo, le clownerie e tutte giunto ormai al traguardo della XXIX Edizione e inserito dal Ministero della Cultura tra i festival e rassegne di teatro di strada sostenute dal Fondo Unico per lo Spettacolo e che gli consente di usufruire dell’Art Bonus.

Saranno oltre venti le compagnie, provenienti da tutto il mondo, che quest’anno hanno scelto La Luna nel Pozzo per presentarsi al pubblico. Un totale di oltre settanta appuntamenti divisi nell’arco dei cinque giorni che promettono di far vivere al pubblico momenti di pura emozione, al motto de “L’ordine è come il disordine ma con meno fantasia”.

Quest’anno Il festival conferma la propria volontà di allargare il proprio raggio d’azione inaugurando, mercoledì 28 agosto, non nel centro storico, ma nel complesso ottocentesco di Ca’ Corniani, frazione del comune di Caorle con “A whole trip”, spettacolo di mano a mano dei giovani argentini Duo Patagonia e “Edukikan (con cuore valoroso)” degli Afuma, compagnia proveniente dal Togo che e porta nelle piazze danza e canti tradizionali, esibendosi su altissimi trampoli.

Dalla Cina, il Festival avrà il piacere di ospitare Cho Kairin, ultimo di una lunga dinastia famigliare di acclamati acrobati cinesi, che risale al suo bisnonno. Dall’Argentina, ma passando anche per la Francia arrivano i Mondo Costrini, una coppia pazza ed eccentrica di comici in uno straordinario spettacolo di magia, circo, canto e ballo, pieno di situazioni comiche folli. Dalla Germania tornano graditi ospiti del Festival i Zirkus Morsa con “La Fin Demain” invitandoci alla creatività, alla collaborazione e alla naturalezza con un’asse, una carrucola, un pezzo di spago e un legno galleggiante. Dalla Francia, parcheggerà a Caorle la roulotte Cara Compagnie, con le loro palline che si moltiplicano esponenzialmente. Vi siete, poi, mai chiesti quante cose ridicole un essere umano possa fare con una normale scala a pioli? La risposta è in Belgio, con “La Belle Escabelle” di Double Mandoble. E se una scala vi sembra già inusuale, Carlo Mo, dalla Spagna, si è portato addirittura un muro sulle spalle.Grande partecipazione al Festival anche da performer provenienti dal nostro Paese come Andrea Farnetanie Simone Moddaferri, il mimo Enrico Mazza nonché da diversi gruppi come la Compagnia Nudimascalzi , il Circo in rotta e il Teatro del Cacao. Numeri acrobatici, giocoleria e gag comiche al limite della coerenza saranno gli ingredienti del “Cabaret Zuzzurellone” dei Duoflosh, mentre gli animi più romantici non potranno che intenerirsi con le avventure di M. Mustache “Affetto D’amore”.

Ingresso libero e gratuito.

Il programma completo del Festival è disponibile

sul sito https://lalunanelpozzofestival.it