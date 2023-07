A Caracciolo, Settis e Emergency il premio Paolo Rizzi 2023

Sono stati resi noti itre vincitori della 13a Edizione del Premio Paolo Rizzi. Organizzato dall’Associazione Culturale Paolo Rizzi ETS, che si propone di tener viva la memoria del prestigioso critico d’arte storica firma del quotidiano Il Gazzettino. La Giuria formata da esponenti del giornalismo e della cultura, fra cui di fresca nomina Paolo Baratta e Gabriella Belli, è presieduta da Vittorio Pierobon.

I riconoscimenti somo andati a Lucio Caracciolo (sezione Giornalismo), Salvatore Settis (sezione Arte e Cultura), Emergency – nella persona della sua Presidente, Rossella Miccio – per la sezione Società e Ambiente.

Da alcune edizioni il Premio ha abbandonato la formula a concorso, riservata ai soli giornalisti iscritti all’Albo, per aprire ad altre figure del mondo della cultura e della comunicazione. Nella scorsa edizione i premiati sono stati Francesca Mannocchi, Dacia Maraini e il generaleFrancesco Paolo Figliuolo. Ai tre vincitori verrà assegnata la Coppa Archimede Seguso, offerta dal figlio delgrande maestro vetraio, Gino Seguso, realizzata in esclusiva per il Premio in tre differenti colori.

La cerimonia di premiazione è in programma a Venezia, il 13 ottobre alle 17.45, nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco.