A Casa Goldoni di Venezia workshop di Teatro di Cittadinanza

Casa comune. Abitare il teatro, abitare la città è un workshop teatrale partecipativo (febbraio-maggio 2026) ideato da Mattia Berto e dal Teatro di Cittadinanza per la Casa di Carlo Goldoni a Venezia, promosso dalla Fondazione Musei Civici (MUVE Academy).

Il Teatro di Cittadinanza, incontra la Casa di Carlo Goldoni per dare vita a un nuovo progetto partecipativo che trasforma la casa del più celebre commediografo veneziano in uno spazio vivo e condiviso, fondendo teatro, memoria e territorio nell’intento di trasformare un ‘abitazione storica in un luogo di relazione tra passato e presente, creando un’esperienza immersiva, non solo uno spettacolo.

Il metodo seguito è un percorso creativo site-specific che coinvolge la comunità, intrecciando storie di vita quotidiana con l’architettura della Casa di Goldoni. I temi sviluppati dal Mattia Berto formatore saranno la casa come spazio affettivo, la cultura come diritto, il teatro come strumento di cura e coesione sociale. A partire dal tema della casa – non solo come spazio fisico, ma come luogo simbolico, affettivo e culturale – il progetto propone un’esperienza teatrale condivisa, aperta alla cittadinanza, capace di riabitare l’abitazione storica di Goldoni e restituirla come una casa viva, animata da voci, storie e presenze della città.

Dieci gli incontri in programma dal 25 febbraio al 6 maggio con orario dalle 19.00 alle 20.45, la performance finale è in programma il 10 maggio.