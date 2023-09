A Catania dal 15 settembre Corti in Cortile, il Cinema in breve

A Catania, presso Palazzo della Cultura, torna dal 15 al 17 settembre “Corti in Cortile, il Cinema in breve”, concorso internazionale di cortometraggi giunto alla sua XV edizione. Ventidue i corti in concorso, valutati anche da una giuria popolare, provenienti da tutto il mondo: Italia, Germania, Francia, India, Iran, Irlanda, Bulgaria, Brasile e Ucraina, in omaggio a un Paese martoriato dalla guerra. Presidente della giuria degli esperti sarà Sabina Murabito, responsabile della Comunicazione/Informazione – Film Commission Comune di Catania, affiancata da Antonio Chiaromonte, produttore cinematografico, Vincenzo Di Silvestro, musicista/violinista/compositore/cantautore, Claudio Falconi, produttore cinematografico, Gianni Latino, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Marta Limoli, attrice e autrice, Antonio Mannino, direttore artistico di Etna Comics – Fiera internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, Davide Bennato, Presidente del corso di laurea in Scienze e lingue per la comunicazione dell’Università di Catania, Zavvo Nicolosi, regista e sceneggiatore, Katia Scappellato, Consigliere regionale dell’Ordine dei Giornalisti e Antonio Massimino, direttore del liceo Artistico Emilio Greco di Catania. Anche quest’anno il Festival è inserito nella rassegna Catania SummerFest 2023. Tra le tante novità di questa edizione, la più importante è la nascita del primo Film Market siciliano, un networking che permetterà a tutti gli operatori ed agli stessi autori di entrare in contatto con società di produzione, distributori, film-maker, Film commission siciliane, consulenti di finanziamenti europei ed esperti di cineturismo e location, che potrebbe diventare punto di riferimento per l’industria cinematografica del Sud Italia. “Il Festival ha sempre voluto mettere al centro l’artista, riconoscerne il valore, l’impegno e la passione in un momento storico in cui l’arte è scarsamente considerata.– spiega il direttore artistico, Davide Catalano – Ma quest’anno abbiamo voluto fare un ulteriore salto di qualità, creando una reale occasione per tutti quelli che hanno un ruolo all’interno dell’industria cinematografica nel Sud Italia, di avere una piazza in cui poter fare business o scoprire nuovi talenti”. Come da tradizione, non mancheranno Laboratori e Masterclass per chi vorrà conoscere le tecniche di base del cinema e cosa si muove dietro alle quinte di questo magico mondo. Il Premio alla carriera andrà quest’anno a Tuccio Musumeci, grande attore catanese di cinema, teatro e TV, con alle spalle 52 anni di attività artistica, 13 film, numerose pièce teatrali e 2 serie TV. La manifestazione gode di sostegno e patrocinio del Cinit Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica.

Per partecipare alle serate del Festival e a tutti gli eventi è necessario iscriversi compilando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLckYoAxdWjomn0IbWNk953uXxLZNvD2Bosqw3VkIGTV3Mg/viewform

Spot della manifestazione, locandina, informazioni sui corti e i loro registi, i trailer dei 22 corti in concorso sono disponibili al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1ycXVj-VxeHFCxo5brJnION6aUWWnUbAG?usp=sharing