Secondo appuntamento della prima edizione del festival “La piazza delle arti” a Cavallino Treporti. Venerdì 17 febbraio alle 21 nella Sala Teatro Comunale di Ca’Savio va in scena “PPP ti presento l’Albania” di e con Klaus Martini, spettacolo prodotto con il sostegno del Mittelfest, in collaborazione con Teatro nei Luoghi XVII edizione (Compagnia Teatrino del Rifo), nonché vincitore MittelYoung 2021.

L’allestimento è costruito sull’incontro fra un ventenne figlio di migranti albanesi e “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini. Leggendo questo romanzo, Ilir balza in piedi e corre a recuperare il suo diario dove scrive con entusiasmo: “Gentile P.P.P le scrivo prima di tutto per ringraziarla…”. Inizia così una corrispondenza immaginaria che lo porta a raccontare la migrazione dei suoi genitori, le leggende tramandate dai nonni, le danze e le cerimonie che ritmano la vita del mondo contadino. Ilir rielabora così, a poco a poco, il senso dell’appartenenza alle proprie origini, ritrovando se stesso nelle parole di un grande scrittore. “PPP ti presento l’Albania” è, infatti, un viaggio tra ricordi, appartenenza e identità. Lo spettacolo è esemplificativo dell’attenzione rivolta dalla direzione artistica del regista e pedagogo Alessio Nardin ai giovani interpreti e autori emergenti che propongono lavori coraggiosi ed interessanti: seguiranno altri debutti al Festival “La piazza delle arti” per la regione Veneto con artisti di valore come Diletta La Rosa e Pablo Girolami, nonché la prima rappresentazione per l’Italia dello spettacolo del performer danese Finn Andersen.

“La nostra piazza delle arti è quella visuale e concreta costituita dal palcoscenico, che deve essere vissuto da tutti come luogo di incontro tra persone e artisti e tra generazioni diverse – spiega Alessio Nardin. -Accanto al coinvolgimento di artisti di diversa provenienza culturale, formativa ed espressiva per la nascita della manifestazione è stata fondamentale la collaborazione con il Comune di Cavallino-Treporti , il circuito Arteven, la Regione Veneto e Kalambur Teatro“.

BIGLIETTI: intero € 10 – ridotto € 8

RIDUZIONI: fino a 26 anni – over 65 – Iscritti alla Biblioteca comunale e alle Associazioni culturali e sportive di Cavallino-Treporti

PREVENDITA E VENDITA: presso la biglietteria della Sala Teatro Ca’ Savio