Nuovo appuntamento nel Teatro Comunale di Cà Savio (Cavallino-Treporti) per il Festival La Piazza delle Arti. Dopo la lezione spettacolo di Alessio Nardin, regista e pedagogo, sul Teatro Comico in Goldoni, è infatti in cartellone giovedì 9 marzo alle 21 Boccascena ovvero Le conseguenze dell’amore teatrale di e con César Brie, altro maestro del teatro internazionale, e Antonio Attisani, già docente di storia del teatro e dello spettacolo in diversi atenei italiani.

Due uomini di teatro si incontrano per caso, dopo tanto tempo, su un palcoscenico che potrebbe essere una zattera nell’altrove. Una figura li guida nella scoperta dell’essere stati in qualche modo legati lungo tutto il corso della vita da un’amicizia ruvida, senza compiacimenti né complicità, entrambi seguendo su diverse mappe le tracce di un teatro necessario a sé stessi e agli altri. In questo ritrovarsi ironico e disincantato, l’enigmatico Servo di scena suggerisce e suona i temi privati e universali che hanno interpretato, chissà se bene o male, nel corso della loro esistenza. I racconti dei due diventano un viaggio che li porta a fare i conti con la propria interiorità, con le loro differenze e con visioni e vicende dell’eterno passato, attraversando opere, scuole, maestri, colleghi, amori, colpe, malattie e memorie ferite. Accanto a loro Caterina Benevoli, mentre sono in programma anche interventi musicali di Giulia Bertasi, Pablo Brie, Federico Costanza. La regia è di César Brie.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro di Vill a dei Leoni di Mira sabato 25 marzo.

Biglietti: intero 10€, ridotto 8€. Le riduzioni sono riservate agli spettatori di età inferiore ai 26 anni e superiore ai 65 e per gli iscritti alla Biblioteca comunale e alle Associazioni culturali e sportive di Cavallino-Treporti. Prevendita biglietti online su myarteven.it vivaticket.com e relativi punti vendita. Informazioni: tel. 041 2909760 oppure cell. 331 2351778, email: kalamburteatro@gmail.com.