La piazza delle arti si intitola il Festival di teatro , danza e performance che prende il via a Cavallino Treporti venerdì 10 febbraio alle 21 nella Sala Teatro Cormorano di Cà Savio. con Zauberkraft, l’ovale perfetto secondo Andrea Zanzotto opera poetica per Attore e Banda Musicale nata da un’idea di Sandro Buzzatti , che ne è pure interprete ,mentre Marta Dalla Via cura regia e drammaturgia e Luigi Vitale dirige la banda parte integrante di questa drammaturgia . Per raggiungere l’obiettivo di portare la poesia in mezzo alla gente è stata scelta la fiaba del Barba Zhucòn, ribaltandone l’impianto. Così una vicenda che prevedrebbe un maschio orco, una madre e una figlia come potenziali vittime di una sopraffazione si rovescia facendo emergere un duo femminile che si muove all’insegna di coraggio e astuzia. Zauberkraft diventa anche occasione per un excursus sull’esercito di umanissime muse che popolano l’universo di Zanzotto: La Nene della Cal Santa, la Maria Carpéla, la Marieta Tamóda e ancora la Pina, la vedova Bres, la Urora, la Neta, la Teresa. La direzione artistica del festival, che si concluderà ad aprile, è di Alessio Nardin<< Nell’arco di due mesi e mezzo diversi luoghi, diverse nazionalità, diverse arti si incontrano sulla scena (teatro, musica, danza, poesia, scultura) – spiega il regista e pedagogo – gli artisti abiteranno questa “Piazza” anche con residenze artistiche, conoscendo i cittadini di Cavallino-Treporti, lavorando conloro respirando e nutrendosi delle loro tradizioni linguistiche, territoriali e culturali. Una “Piazza” che appartiene a tutti e dove ognuno può dare, in diverse forme, il suo apporto>>La presenza di diversi spettacoli in lingua veneta vuol aprire all’incontro con culture internazionali che hanno a loro volta anche radici in comune con le nostre, a conferma della vocazione di accoglienza e apertura alle culture mittel-europee dell realtà di Cavallino-Treporti. Fra gli 11 spettacoli in cartellone una prima nazionale UPSIDE INSIDE – performance di teatro fisico, il 14 aprile con l’artista danese Jagd Andersen , e quattro regionali Diletta La Rosa con il suo NEO-STORIA DI UNA MAMMAincentrato sul ruolo della mamma e lavoratrice (24 marzo) , . Klaus Martini con PPP TI PRESENTO L’ALBANIA. spettacolo vincitore MittelYoung 2021(17 febbraio), MANBUHSONA, performance di Danza Urbana di produzione internazionale(2 aprile). e la conferenza spettacolo di Alessio Nardin Il Teatro Comico in GOLDONI (3 marzo).

ABBONAMENTO

intero € 54 – ridotto € 42

BIGLIETTI

Per Giobbe Covatta Scoop (donna sapiens) intero € 18 – ridotto € 16

Altri spettacoli intero € 10 – ridotto € 8

RIDUZIONI

Fino a 26 anni – over 65 – Iscritti alla Biblioteca comunale e alle Associazioni culturali e sportive di Cavallino-Treporti

PREVENDITA E VENDITA

presso la biglietteria della Sala Teatro Ca’ Savio.

Vendita abbonamenti fino alla sera del primo spettacolo.

Prevendita biglietti online su myarteven.it vivaticket.com e relativi punti vendita.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

INFORMAZIONI

Tel. 041 2909760 oppure Cell. 331 2351778

oppure scrivere a kalamburteatro@gmail.com

www.myarteven.it

www.comune.cavallinotreporti.ve.it