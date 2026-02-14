A Cavallino Treporti (Ve) per il festival La Piazza delle Arti “Risate di gioia”

Prosegue il festival La Piazza delle Arti con uno spettacolo veramente eccezionale Risate di gioia – storie di gente e di teatro dedicato ai tanti mestieri del teatro di un tempo, in cartellone al Teatro Comunale di Cà Savio (Cavallino Treporti), domenica 15 febbraio alle 19.

Ispirato alle opere Il teatro all’antica italiana di Sergio Tofano detto Sto, grande interprete e capocomico del’900, Antologia del grande attore di Vito Pandolfi, Follie del varietà a cura di Stefano De Matteis, Martina Lombardi, Marilea Somarè e ad autobiografie, biografie, epistolari di gente di teatro, lo spettacolo è un viaggio alla scoperta della moltitudine poetica e operosa che ha trascorso la vita sul palco e dietro le quinte.

L’insolito allestimento, la cui drammaturgia, scene, costumi, interpretazione, regia sono di Elena Bucci e Marco Sgrosso ci conduce per mano tra camerini e palcoscenici di Ottocento e Novecento, sfiorando le luci del varietà fino ad affacciarsi al cinema, consentendoci di scoprire i caratteri dei modi di fare spettacolo dal vivo nel secolo breve. Nella notte di Capodanno, nel buio di un teatro addormentato – tra sipari cadenti, riflettori bruciati e nidi di uccelli – si intravedono suggeritori, trovarobe, attori, guitti, capocomici, primedonne, cantattrici. Elena Bucci e Marco Sgrosso, interpreti di una sensibilità unica, richiamano e incarnano sulla scena anime e memorie di un tempo, dando voce a personalità artistiche che hanno fatto la storia del teatro.

La drammaturgia sonora è cura del suono Raffaele Bassetti, il disegno luci è di Max Mugnai. La produzione è della compagnia Le belle bandiere con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi