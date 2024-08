A Concordia Sagittaria (Ve) Gaia Persi e Silvia Serafini si qualificano per le finali del festival regionale del monologo “Pillole di teatro”

Sono in pieno svolgimento le eliminatorie del Festival regionale del monologo “Pillole di Teatro” promosso e organizzato su base provinciale dalla Fita – Veneto Gaia Persi e Silvia Serafini sono le vincitrici della tappa della Città Metropolitana di Venezia. La serata di selezione della quarta edizione del concorso si è svolta venerdì 26 luglio a Concordia Sagittaria. Presenti i presidenti Fita Veneto Mauro Dalla Villa e Fita Venezia Gianni Antonio Visentin. La giuria tecnica, composta dall’operatore culturale Francesco Bressan in veste di presidente e da Carla Monzon, attrice professionista e regista, ha scelto le due attrici tra gli undici interpreti in gara. Gaia Persi della compagnia teatrale “La Bautta Fulvio Saoner” di Venezia è stata premiata per “Mi chiamo Giancarlo Catino” di Paola Cortellesi con la motivazione del “testo ineccepibile, eseguito con ottimo ritmo e convincente interpretazione”. Silvia Serafini del gruppo teatrale “Gli amici di Cesco” di San Donà di Piave ha portato in scena “L’educatrice educata” ed è stata premiata per il “testo intelligente e brillante, scritto dalla stessa interprete e per questo meritevole, sorretto anche da una discreta capacità recitativa”. Prossimo appuntamento per le due vincitrici la finalissima regionale in programma il 6 settembre a Rovigo in piazza Annonaria. Le attrici veneziane si confronteranno con gli altri vincitori delle selezioni provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. Successivamente, il vincitore del Festival regionale accederà alla finalissima del Concorso Nazionale dedicato all’arte del monologo.