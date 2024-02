A Edoardo Pittalis il premio Amici dello Spettacolo, giunto alla sua 4° edizione

A Mestre nell’Aula Magna della ex scuola Manin martedì 27 febbraio alle ore 18 la presidente dell’Associazione Amici dello spettacolo di Venezia e Mestre, Wera Venturelli, consegnerà il premio Amici dello spettacolo 2024, giunto alla sua quarta edizione, al giornalista e scrittore Edoardo Pittalis. A lungo vicedirettore del Gazzettino, Pittalis è autore di numerose pubblicazioni: per il quotidiano del Nord Est è stato tra gli autori della Nostra storia (1987) e La nostra guerra (1988). Ha scritto: L’ultima guerra (1990), Le Olimpiadi (1992), La nostra Repubblica. 50 anni di storia visti dal Nordest (1996). Ha ideato e coordinato Cent’anni di Nordest (2000). Col libro Cossiga, scritto con Alberto Sensini, nel 1987 ha vinto il «Premio Parlamento».

Con Edizioni Biblioteca dell’Immagine ha pubblicato La guerra di Giovanni; Dalle Tre Venezie al Nordest in tre volumi; Il Sangue di tutti; L’acqua, il sangue, la terra; Il Signore dei carrelli; Rossopiave. Pittalis ha calcato anche i palcoscenici curando, assieme al cantautore veneziano Gualtiero Bertelli, la riduzione e adattamento dei suoi testi per la scena. Nella veste di narratore, al suo fianco, ha dato così vita all’esperienza del teatro – canzone. Sin dalla sua istituzione il premio attribuito negli anni scorsi ai divulgatori Marisa Mancini e Giuliano Semenzato, al regista Giovanni Pellegrini, e all’attrice Marta Richeldi, viene assegnato a personalità che si siano distinte per aver contribuito alla crescita culturale in ambito letterario, artistico e storico.