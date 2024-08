A Feltre e dintorni sta arrivando Voilà Festival, giunto alla sua XXV edizione

La compagnia vicentina Stivalaccio Teatro si occuperà della direzione artistica e organizzativa di Voilà Festival, il festival di arte di strada che da 25 anni anima il centro storico di Feltre. La manifestazione si inaugura giovedì 8 agosto per concludersi domenica 11.Il percorso immaginato per la XXV edizione del Voilà Festival mette in rete il centro del comune di Feltre con le frazioni Anzù e Villabruna, dove si terranno laboratori e spettacoli. Attori, clown giocolieri, musicisti, burattinai e narratori saranno accolti in città, regalando a tutta la cittadinanza un fine settimana di gioco e divertimento. Si potrà partecipare a dei veri e propri laboratori come la costruzione di maschere e la magia dell’arte circense. Sarà l’occasione per scoprire i giochi di una volta e di assistere a letture-spettacolo dove il pubblico sarà coinvolto in un momento unico di svago e spensieratezza.

Voilà Festival si apre giovedì 8agosto alle 21 nella frazione di Anzù con la messa in scena de “La Mandragola” da Machiavelli, una delle due nuovi produzioni di Stivalaccio per la stagione 2024-2025. che ha debuttato a Pescara il 9 luglio . Machiavelli lancia in questo classico della drammaturgia del ‘500 un’aspra denuncia nei confronti dell’ipocrisia della Chiesa di allora e mette in discussione i valori della famiglia suscitando nel pubblico riflessioni amare. << La nostra messa in scena si rifà ai comici dell’arte, a quel teatro fatto con tanto poco da dover puntare sulla bravura degli interpreti – dice il regista Michele Mori – Agli attori, quindi, l’arduo compito di far rivivere il capolavoro, in un allestimento “liberamente tratto da”, attraverso quel grande gioco che è la Commedia>>. Ne sono interpreti Pierdomenico Simone, che cura anche gli arrangiamenti musicali, Francesco Lunardi , Elisabetta Raimondi Lucchetti (Francesca Boldrin), Daniela Piccolo ed Elia Zanella e per il 10 San Lorenzo è in programma la Notte dei Desideri, tutti al Castello Alboino con il naso all’insù e sacco a pelo e coperta per osservare dalle 21 alle 23 un cielo si spera trapunto di stelle. Tutte le sere a partire dalle 18 sono in programma laboratori e spettacoli di marionette, col fuoco e con le bolle di sapone oltre che nelle frazioni di Anzù e Villabruna, anche in Piazza Maggiore e in piazza Trento e Trieste. Questo è il link del programma VOILA’ – Visit Feltre