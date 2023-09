Lunedì 2 ottobre alle 17 a Ferrara nella Biblioteca Ariostea (via delle Scienze17) sarà presentato il libro Ancora spero. Una storia di vita e di cinema (Marsilio, 2023 collana “Gli Specchi”) autobiografia di Marina Cicogna, grande ambasciatrice della cultura italiana ,scritta con Sara D’Ascenzo. Sarà il critico e storico del cinema Paolo Micalizzi ad intervistare Sara D’Ascenzo, giornalista del “Corriere del Veneto” dove cura le pagine della Cultura e del Cinema. Marina Cicogna, nipote del conte Giovanni Volpi (ideatore della Mostra del Cinema di Venezia), produttrice di memorabili film ci conduce in queste pagine in un viaggio nel tempoche dall’infanzia dorata al Lido di Venezia approda alle fredde stanze di un collegio svizzero, dall’America degli anni ottanta alle atmosfere del Brasile, dalla New York degli esordi agli eccessi delle notti a Los Angeles, dalle spiagge di Miami al ritorno nella sua amata Roma. Spazia fra amicizie indissolubili – da Valentino a Jeanne Moreau, da Franco Zeffirelli a Ljuba Rizzoli – e sodalizi professionali che hanno lasciato il segno – da Giuseppe Patroni Griffi a Gian Maria Volonté, da Ennio Morricone a Elio Petri – ai flirt – da Farley Granger ad Alain Delon e Warren Beatty – sino ai legami più duraturi, con Florinda Bolkan e con l’attuale compagna, Benedetta.