A Ferrara proiezione di “Alida” di Mimmo Verdesca

Martedì 19 dicembre 2023 alle ore 17.00 nella saletta del CTU (Centro Teatrale Universitario), in via Savonarola 19 a Ferrara verrà proiettato il docu-film “Alida” di Mimmo Verdesca, un’opera che racconta la carriera e la vita di Alida Valli, una grande protagonista del Novecento. Ingresso libero. La proiezione è organizzata dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia insieme al CINIT-Cineforum Italiano, in collaborazione con l’Università di Ferrara. Interverranno Alberto Boschi, Docente di Storia del Cinema all’Università di Ferrara che parlerà della figura di Alida Valli nel cinema, Alessandro Cuk, critico cinematografico e vicepresidente nazionale dell’ANVGD, oltre che autore della pubblicazione “Alida Valli, da Pola ad Hollywood e oltre” e Paolo Micalizzi, critico cinematografico e autore di numerose pubblicazioni. Alida Valli, ovvero Alida Maria Laura von Altenburger, era nata a Pola il 31 maggio 1921 ed è morta a Roma il 22 aprile 2006. È stata una delle attrici più celebri e amate del cinema e del teatro del Novecento, una vera leggenda. Nata a Pola, in Istria, ha lavorato in tutto il mondo con registi del calibro di Hitchcock, Welles, Visconti, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Argento, Vadim, Chabrol e tanti altri. Nel 1997 ha ottenuto il Leone d’Oro alla carriera. Una luminosa carriera lunga settant’anni che Cuk ha ripercorso nel libro a lei dedicato.

Il docu-film “Alida”, con la voce di Giovanna Mezzogiorno, racconta la storia dell’attrice attraverso le parole inedite delle sue lettere e dei suoi diari, arricchendola di altri esclusivi materiali: le fotografie, le riprese private di famiglia, nuove interviste ai figli, ai parenti, agli amici e ai collaboratori più fedeli, e molto altro materiale d’archivio. Il film documentario mostra un quadro completo e mai visto prima della vita di una giovane e bellissima ragazza di Pola che diventò in breve tempo una delle attrici più famose e amate del cinema italiano e internazionale.