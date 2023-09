A Forlì per Sedicicorto dal 6 al 14 ottobre ventaglio di proposte per un cinema d’innovazione

Sedicicorto, il festival internazionale di cortometraggi diretto da Gianluca Castellini che ogni anno riceve l’iscrizione di oltre 4.000 film da più di 100 paesi, festeggia i vent’anni di vita. La manifestazione si svolge a Forlì dal 6 al 14 ottobre. Membro fondatore del network EUROSHORT (2013), aggregazione sinergica di 9 festival europei che collaborano durante l’anno con progetti vari, dalla promozione di cinema nazionale alla condivisione di spazi all’interno di mercati e festiva, Sedicicorto offre quest’anno dieci giornate di spettacoli in 4 Locations: San Luigi-Aurora-Fedifo-Circolo Asioli. 156 saranno i film proposti suddivisi in 32 programmi di proiezione, con 87 Anteprime. Sarà allestita, in collaborazione con il Cinit Cineforum Italiano, una mostra fotografica sul film Vacanze Romane, presso Fedifo di Forlì. Saranno anche ripercorsi gli eventi del 1953, l’anno in cui il film Vacanze Romane fu girato e uscì nelle sale con il successo che tutti conoscono, e con le conseguenze su moda e costume che ne derivarono. Gabriella Maldini ci accompagnerà con due appuntamenti nel magico mondo della moda che continua a vivere anche grazie a quella indimenticabile pellicola. Uno speciale Cinema e moda sarà dedicato a Edith Head a cura di A. Chimento. Due i premi alla carriera che saranno assegnati, uno all’attore Silvio Orlando per un lungo e prestigioso percorso che lo ha visto spaziare dal cinema al teatro, l’altro ad Eliana Antonini, cittadina forlivese acquisita, controfigura di Audrey Hepburn in diverse sequenze di Vacanze romane. Sarà anche allestita la Mostra Lapix dedicata al cinema di Animazione e Game.

Per lo spazio Il centenario, a cura di Enrico Gaudenzi , saranno analizzati 4 epici film: Il grido dell’aquila, La sorridente signora Beudet, Ombre ammonitrici, Preferisco l’ascensore. Completano il programma veramente ricco di novità 12 Masterclass e i due eventi dal vivo in programma nei primi due giorni: venerdì 6 ottobre, infatti, alle 21,15 al Circolo Asioli Jazz in short, concerto del trombettista Tiziano Bianchi, già collaboratore di Vasco Rossi, le sue sonorità jazz sono reinterpretate con uno stile unico e coinvolgente dal deciso carattere sperimentale. Sabato 7 sempre alle 21,15 nel Cinema San Luigi va in scena Fango: Marco Cortesi e Mara Moschini raccontano alcune storie delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Romagna a maggio, toccanti testimonianze per non dimenticare. Gli abbonamenti per tutta la manifestazione costano dai 15,00 ai 25,00 €.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.sedicicorto.it