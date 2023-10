A Forlì proclamati i vincitori di Sedicicorto

Al regista egiziano Morad Mostafa, già vincitore nel 2021 con l’opera “What we don’t know about Mariam”, è andato per il film “I promise you Paradise” il primo premio nella Sezione Movie della 20° edizione del Sedicicorto Forli International Film Festival, conclusosi sabato 14 ottobre al Cinema San Luigi di Forlì con la cerimonia di premiazione. Il cineasta egiziano è riuscito ancora una volta a colpire la sensibilità della giuria e del pubblico, grazie ad una storia raccontata con intensità e sentimenti reali. Anche per il film vincitore della Sezione animalab, “The Black Promegranate”, opera emblematica di come possano essere negati i diritti di una giornalista, ci troviamo di fronte ad un dramma esistenziale, scrupolosamente narrato dal regista iraniano Ali Zare Ghanatnowi con il linguaggio della sperimentazione. Per la sezione Cortitalia, riservata alle opere Nazionali, si è aggiudicato il primo premio il film In tutte le ore e nessuna di Davide Minotti e Valeria Miracapillo. Anche qui ci troviamo di fronte al racconto toccante di come è stata privata della libertà la scrittrice e attivista turca, Asli Erdogan. Il premio per la migliore opera della Sezione Cortinloco, riservata alla cinematografia della regione Emilia Romagna, è stato assegnato a Claudio Casazza, per il film Cicciolina Pocket, racconto nostalgico e divertente di quattro adolescenti che vivono in un piccolo paese di periferia. Sedicicorto nternational Film Festival ha assegnato un premio alla carriera al noto attore Silvio Orlando ed il premio Generazione G, per l’attrice del futuro a Mila Damato, convincente protagonista del film Estasi di Domenico Laddaga.

Il premio Fedic-Federazione Italiana dei Cineclub va al film: “La Musica nel sangue” di Alessandro Zaffanella con la seguente motivazione << per avere creato una parodia divertente ed efficace, a partire da una frase estremamente popolare che rende l’idea di come un individuo non possa fare a meno della musicalità, anche a costo di perdere la propria vitalità>>

Le presenze del pubblico sono state molto soddisfacenti in tutti i 34 programmi di proiezione del palinsesto. Buon successo anche della mostra dedicata al Film Vacanze Romane in collaborazione con Fedic- Federazione Italiana dei Cineclub e Cinit Cineforum Italiano.