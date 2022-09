A Gaeta “Techno, Mama” vince l’11a edizione di Visioni Corte Film Festival

“Techno, Mama” del regista lituano Saulius Baradinskas si aggiudica il premio come miglior opera nella sezione “Sguardi dal mondo” alla XI edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, chiusa con successo lo scorso 24 settembre presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. La manifestazione ha potuto contare su 104 lavori in concorso, provenienti da 44 nazioni dai 5 continenti decretati da cinque giurie tecniche composte da personalità ed esperti del mondo del cinema: Menzione speciale per “Lili alone” della regista cinese Zou Jing, che si aggiudica anche i premi per la miglior regia e miglior fotografia.

I premi per il miglior attore e attrice internazionali sono andati rispettivamente a David Bradley per “Roy”, regia di Tom Berkely & Ross White (UK), e Tokou Bogui per “Mariam”, regia di Lionel Meta (Francia). Quest’ultimo cortometraggio si aggiudica anche il premio per miglior musica originale curata da Adrien Fonda.Nella sezione “Gemme italiane”, trionfa “Big” di Daniele Pini, che si aggiudica anche il Premio “Air3” consegnato dall’Associazione Italiana Registi, mentre la menzione speciale è andata ad “Ambasciatori” di Francesco Romano. Miglior attore italiano è stato Simeone Latini per “Incappucciati, foschi” di Nicola Camoglio, miglior attrice italiana Nico Guerzoni per “Figlie delle stelle” di Edoardo Smerilli.Nelle altre sezioni: premio al miglior corto d’animazione a “The record” di Jonathan Laskar (Svizzera), menzione speciale a “Where the winds die” di Pejman Alipour Iran); miglior documentario “Mrs Lovely” di Alexandre Degardin (Francia), menzione speciale a “Vale, l’ultimo incontro” di Teresa Sala e Stefano Zoja (Italia); nella sezione “Kiddos” primeggia “Datsun” di Mark Albiston (Nuova Zelanda), menzione speciale per “Estrellas del desierto” di Katherina Harder Sacre (Cile), che si aggiudica anche il miglior montaggio in ex equo con il corto “Pops” di Lewis Rose (UK), mentre la miglior interpretazione va alla giovanissima Antonija Belazelkoska per “North Pole” di Marija Apcevska (Macedonia).«Questa appena passata è stata l’edizione della ripresa, dopo due anni di pandemia. Abbiamo assistito ad un grande ritorno in sala da parte del pubblico.», ha commentato il direttore artistico Gisella Calabrese al termine della premiazione che si è tenuta nel quartier generale del Cinema Teatro Ariston di Gaeta.