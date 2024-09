A Gardone Riviera nel Vittoriale Alessandro Preziosi ricorda Eleonora Duse con “Il poeta e la sua diva”

Domenica 15 settembre la Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale porta al Vittoriale degli Italiani – l’appuntamento è alle 21 al Laghetto delle danze – lo spettacolo Il Poeta e la sua Diva con Alessandro Preziosi. A partire dalla drammaturgia di Giordano Bruno Guerri e Maria Pia Pagani, per la regia di Tommaso Mattei e accompagnato dalle musiche del Maestro Carlo Guaitoli, Preziosi porta gli spettatori a immergersi in un flusso di coscienza: l’intreccio delle due vite, quelle del Poeta e la sua Diva, si trasforma in una parabola esistenziale che ha segnato un’epoca e che ancora continua ad affascinare. Gabriele D’Annunzio ha appena ricevuto la notizia della morte di Eleonora Duse. Turbato e commosso, si lascia andare a una toccante confessione in cui ripercorre le fasi del loro sodalizio e rivede tutto ciò che – grazie a lei, insieme a lei – ha nutrito la sua anima e la sua intelligenza, trasformandosi in fonte di ispirazione per la sua produzione artistica e letteraria.

La serata si inserisce nell’ambito del progetto DONNADUSE: Eleonora nostra contemporanea promosso anche dal TSV – Teatro Nazionale in occasione del primo centenario dalla scomparsa della Divina che, con il sostegno del Ministero della Cultura, varca i confini del Veneto, dove dallo scorso aprile vanno in scena in collaborazione con Arteven gli spettacoli del cartellone “100 donne Duse”e a maggio e giugno è stata proposta a Venezia nell’isola di San Giorgio la rassegna “Dall’archivio alla scena” realizzata con la Fondazione Giorgio Cini, dove è custodito l’archivio donato dagli eredi di Eleonora. In quest’ambito si sono misurate con il mito Duse Elena Bucci, Lucia Poli e Sonia Bergamasco.

Lo spettacolo, prodotto da Pato srl in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, è un appuntamento clou nel viaggio attorno alla figura della “divina”, un vero e proprio evento, grazie al coinvolgimento dello scrittore e intellettuale Giordano Bruno Guerri e di un attore capace di confrontarsi sempre con nuove sfide come Alessandro Preziosi. Tant’è che Il poeta e la diva sarà poi in scena anche al Teatro Del Monaco di Treviso il 21 gennaio alle ore 20.30 per la rassegna “Fuoriserie”.