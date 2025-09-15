A Giacomo Miani con “Il manifesto dei diritti della terra” il premio Pillole di Teatro assegnato a Rovigo 

È Giacomo Miani il vincitore della quinta edizione del Festival regionale del monologo “Pillole di Teatro” la cui serata finale si è svolta venerdì 12 settembre a Rovigo, in un’affollata Sala Antonio Bisaglia del Cen.Ser. di Rovigo.

L’attore, che recita nella Compagnia Stabile Città Murata di Cittadella (Padova), ha conquistato la vittoria con il brano “Il manifesto dei diritti della terra” di Capo Indiano Capriolo Zoppo. “Per essere riuscito a realizzare in un brevissimo arco di tempo un vero e proprio spettacolo in grado di sensibilizzare il pubblico attraverso un testo semisconosciuto che tratta tematiche di grande valenza”, evidenzia la motivazione della giuria formata dai giornalisti e critici teatrali Lino Zonin, Giuseppe Barbanti e dall’attore, regista e formatore Giovanni Morassutti.

Tanti applausi anche per gli altri sfidanti: Francesca Cavallo della compagnia GTV Niù, Maria Cristina De Gennaro di ArtePovera, Michela Dellai di Teatris, Alessandro Mantoan de La Bottega delle Arti, Renza Pasqualin di Tacaboton, Mariangela Signore di Tuttinscena, Alessandra Tesser di Treviso Teatro, Silvia Venturini di Amici del Teatro di Pianiga, Matteo Zandonà di Nautilus Cantiere Teatrale, Elena Fioravanti della compagnia Proposta Per un Teatro Collettivo e Barbara Grande della compagnia Essenze Teatrali.

Il festival, è organizzato da Fita (Federazione italiana teatro amatori) del Veneto, presieduta da Emilio Zenato, d’intesa con i propri Comitati provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e con i Comuni che, tra giugno e luglio, ne hanno ospitato le selezioni.