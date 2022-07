A Giardini Naxos dal 25 luglio il Festival del Film per Ragazzi

Da lunedì 25 a domenica 31 luglio torna all’Oratorio Don Bosco di Giardini Naxos il Festival del Film per Ragazzi giunto alla 27esima edizione. La manifestazione si propone da sempre di fornire ai ragazzi, il pubblico delle sale del futuro, gli strumenti per una fruizione consapevole del linguaggio delle immagini e del cinema. Il direttore artistico Ignazio Vasta, che ha predisposto un programma ricco e variegato, presenta così questa edizione: “Passano gli anni, ma conserva l’incisività di sempre lo slogan del nostro festival ‘Gli adulti sono ammessi solo se accompagnati dai ragazzi’ . Gli spazi dell’Oratorio Don Bosco accoglieranno per sette serate i nostri ragazzi per una visione condivisa dei film selezionati e presentati nel Catalogo/Guida, curato da Mariolina Gamba e donato dal Centro Studi Cinematografici. Per questa edizione ci siamo concentrati sul tema Diritti e Doveri stimolando con la visione dei film il confronto sui cardini del vivere civile”. Padre Gianluca Monte, presidente dell’Associazione Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. promotrice dell’evento, aggiunge: “ Diritti e Doveri, la relazione che li lega inscindibilmente, la loro universale applicazione saranno, in un contesto gioioso e sereno, al centro delle giornate. Come ogni anno, l’Associazione Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. e i numerosi volontari dell’organizzazione intendono con questa proposta favorire una scoperta consapevole e critica della realtà e del vissuto quotidiano da parte dei giovanissimi spettatori”.

Da segnalare alcuni significativi eventi speciali in programma nel corso della settimana del Festival: la proiezione dei Book trailers realizzati dagli alunni del Liceo scientifico di Giardini Naxos guidato dalla dirigente Scolastica Manuela Raneri, con i docenti referenti Carmelina Longo, Milena Privitera e Giovanni Costa, nell’ambito del Piano Scuola Estate del Ministero dell’Istruzione – Patti per la lettura, promossi dal Comune di Giardini Naxos; una serata a cura dell’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara, nel corso della quale l’archeologia verrà spiegata ai ragazzi e si potrà assistere alla proiezione speciale di cortometraggi realizzati da autori africani premiati dal Cinit durante il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. I cortometraggi africani saranno presentati da Massimo Caminiti, presidente del Cinit- Cineforum Italiano. Nella serata conclusiva del 31 luglio verrà assegnato il Premio Naxos Cavalluccio Marino al miglior film e sarà anche conferito un Premio speciale (alla memoria dell’indimenticato mons. Salvatore Cingari, ideatore e fondatore del Festival) alla pellicola che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza.

