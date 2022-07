A Giardini Naxos nell’ambito del Festival del Film per ragazzi i corti di “Bambine e bambini oltre il Mediterraneo”

Nel corso del Festival del Festival del Film Ragazzi di Giardini Naxos giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 luglio il Cinit Cineforum Italiano curerà alle 20,30 la programmazione di apertura della serata dedicata al tema “Bambine e bambini oltre il Mediterraneo”. Saranno proiettati tre cortometraggi, uno per sera, di autori africani selezionati tra i Premi assegnati dal Cinit durante il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina organizzato a Milano dal C.O.E. – Centro Orientamento Educativo, giunto nello scorso aprile alla 31a edizione. Si tratta di un riconoscimento assegnato in ogni edizione da più di vent’anni da una giuria di esperti a un cortometraggio diretto da un regista africano impegnato a far conoscere e apprezzare il cinema del suo Paese, per promuovere il dialogo interculturale e in generale i valori umani. La maggior parte delle opere hanno per protagonisti bambine e bambini con storie di quotidianità, sono girate negli ambienti e con le tradizioni dei vari Paesi del continente africano, e affrontano tematiche che possano essere di esempio e di stimolo ai giovani spettatori per un confronto e una riflessione del modo di vivere di altri loro coetanei: solidarietà, inclusione, sacrifici, impegno e una visione diversa della vita. I cortometraggi prescelti sono:

Aya go to the Beach (2015)di Maryam Touzani (Marocco)Aya ha solo 10 anni ma già lavora come domestica in un appartamento di Casablanca. Segregata in casa, le sue uniche distrazioni sono la tv e la vicina di casa in sedia a rotelle, con cui chiacchiera dal balcone. La festa dell’Eid si avvicina e Aya sogna di poter realizzare il suo sogno: uscire per andare al mare

Un enfant perdu (2016) di Abdou Khadir Ndiaye (Senegal) Il corto la piccola odissea di un bambino benestante di Dakar che abbandona la propria casa grigia e protettiva e, a passetti lenti ma costanti, si avventura nel mondo parallelo, sconosciuto e affascinante, della periferia della metropoli.

This is my night (2019)dell’egiziano Yussuf Noaman. Contro il volere del marito e della società giudicante, una donna della periferia del Cairo è determinata a passare una bella serata con il figlio affetto dalla sindrome di Down nei quartieri chic di una città caotica e festante per l’imminente partita di calcio. Riuscirà a guadagnarsi questi attimi di libertà?

A presentare i film Gianfranco Massimo Caminiti presidente del Cinit Cineforum Italiano

La presenza nel Festival della sezione “Bambine e bambini oltre il Mediterraneo” è resa possibile dalla collaborazione tra le associazioni Centro Studi Cinematografici e Cinit Cineforum Italiano, rafforzatasii nel corso di questi ultimi anni nella comune prospettiva di supportare lo spettatore nella formazione di una coscienza critica nel rapportarsi con il linguaggio delle immagini.