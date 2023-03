Salvare il cinema in una realtà come quella di Gorizia che sino al 2019 risultava essere la prima città italiana per spettatori di cinema in proporzione al numero di abitanti. Questo l’obiettivo del finanziamento straordinario della Regione Friuli Venezia Giulia che, con il coordinamento del Comune di Gorizia e dell’Unione Interregionale Triveneta AGIS, ha consentito all’Associazione Palazzo del Cinema – Hiša Filma di acquistare le sale del Kinemax, uniche ancora in funzione in città. Istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e aziende private, la società commerciale Transmedia s.r.l. hanno unito le forze per assicurare la continuazione delle attività – non solo di proiezione di film ma anche di produzione culturale – in un contesto fortemente penalizzato dalla pandemia che sta ancora mettendo a dura prova l’esercizio cinematografico. Situato in uno storico edificio ottocentesco, poi divenuto armeria dell’esercito austriaco, il Cinemax è stata costruito nel 1922 per una programmazione di avanspettacolo.

A partire degli anni Trenta venne adibito anche a cinematografo, prendendo in seguito il nome di Cinema Vittoria. La sua regolare attività è stata interrotta solamente durante la Seconda Guerra Mondiale per poi riprendere al termine del conflitto. Nell’ottobre del 1991 la società Transmedia s.r.l. ha preso in gestione la sala e ha acquistato l’edificio, riqualificando l’intera area e garantendo alla città un multisala funzionale al passo con i tempi. La proprietà dei muri da parte dell’Associazione e la partecipazione pubblica, che ne garantisce l’inalienabilità e la protegge da un eventuale cambio di destinazione d’uso, consentirà alle sale del Kinemax di continuare ad essere un servizio per le comunità italo-slovene e protagonista di iniziative a sostegno del dialogo interculturale. Il cinema di riferimento per l’intera area urbana di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter pri Gorici, diventerà così il comune denominatore della città, che assieme a Nova Gorica nel 2025 sarà la prima Capitale della Cultura Europea Transfrontaliera.