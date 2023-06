A Ischia Film Festival Alessio Boni e i registi Roberto Flammia, César Miranda e Lorenzo Marinelli

Nella Cattedrale dell’Assunta, è stato molto applaudito Alessio Boni, uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni dal pubblico ospite del Festival insieme al regista Roberto Flammia per il corto Il perdono (Italia, 2023).“È la prima volta che vengo a Ischia e sono esterrefatto da tanta bellezza – ha dichiarato l’attore – spero di ritornare presto”. Flammia ha aggiunto su Il perdono: “L’idea nasce dal genio musicale di Carlo Gesualdo. I luoghi irpini sono importanti protagonisti e rappresentano la mia provenienza a cui sono molto legato.”

A seguire, sempre nella storica Cattedrale è stata proiettata, in anteprima per l’Europa, “ La era olvidada” (Perù, 2023) di César Miranda che, fra l’altro, ha dichiarato: “Io sono nato in Perù, mi sono formato in Polonia e ho da sempre voluto integrare culture e approcci diversi in un unico linguaggio artistico”. Accanto a Miranda, l’attrice Agata Turkot che ha raccontato alcuni aneddoti delle riprese, anche quando, con piacere, ha dovuto imparare una nuova lingua perché il film è interamente girato in spagnolo.

Piazzale delle Armi ha ospitato anche la proiezione del “Best of”, Il mare che muove le cose (Italia, 2021) di Lorenzo Marinelli. “Il mare muove le cose perché non può fare altrimenti. Ma è anche una questione di percezione e tutto ciò rappresenta il senso del film – ha dichiarato il regista – Sembra che le cose sulla terra siano ferme, sembra che il mare si muova; a volte le cose si invertono soprattutto per il protagonista del mio film, affetto dal morbo di Parkinson.”