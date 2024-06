Due nuove iniziative al Festival Italia Film Fedic di Montecatini Terme che avrà luogo nella città termale toscana dal 19 al 23 giugno con la direzione artistica di Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi e la presidenza di Lorenzo Caravello. Il Premio Tonino Valerii, in omaggio al regista teramano che ha attraversato con successo alcuni generi cinematografici affermandosi soprattutto con gli spaghetti – western. Un regista che poneva particolare attenzione agli esordi cinematografici nella regia. Il premio sarà attribuito a Elisabetta Pellini che pur vantando una prestigiosa carriera di attrice cinematografica e televisiva ha esordito nella direzione di un film con Selfie – Mania nato da un suo soggetto. L’altra iniziativa riguarda Momenti di storia del cinema con due relazioni relative al Neorealismo ed alla Nouvelle Vague tenute, rispettivamente, dai critici cinematografici Roberto Lasagna e Anton Giulio Mancino. Italia Film Fedic, che rappresenta la naturale evoluzione della storica Mostra del Cinema di Montecatini nata nel 1949 e che giunge quest’anno alla 74ma edizione, è oggi un luogo di incontro e di scambio per cinefili, registi, critici e operatori del settore. Ospiterà anche quest’anno il Concorso Fedic Short, curato dalla direzione artistica, riservato agli autori Fedic(Federazione Italiana dei Cineclub) le cu opere saranno valutate da una Giuria composta dai registi Wilma Labate e Maurizio Sciarra e dal critico cinematografico Alfredo Baldi. Vi sarà anche un Concorso Fedic Scuola, curato da Laura Biggi responsabile di questo settore della Fedic, che ha come Giuria scolastica studenti dell’ITIS “Zaccagna Galilei” di Carrara. Questa sezione prevede anche la proiezione “fuori concorso” del film “Il sonno dei giganti” di Luigi Parisi , realizzato dal gruppo Cineamatori delle Apuane, che vede anche la partecipazione amichevole di Michele Gammino, attore e doppiatore che ha dato la voce, tra gli altri, ad Harrison Ford, Jack Nicholson, Richard Gere e Dustin Hoffman: riceverà il Premio Evergreen.

Italia Film Fedic prevede anche alcune sezioni collaterali: “Serravalle Hollywood” è imperniata sulla proiezione di tre Mockumentary relativi ad una piccola comunità piemontese; “Fedic for Gaza” la proiezione , tra gli altri, del cortometraggio, ambientato in un villaggio palestinese durante la Coppa del Mondo 1990, dal titolo “Maradona’s Legs” di Firas Khouri. Il cinema israeliano e palestinese sarà oggetto di un’analisi del critico Andrea Chimento che presenterà anche uno speciale su Marcello Mastroianni in occasione del centenario della nascita del celebre attore che è anche protagonista del Manifesto di Italia Film Fedic che rappresenta la famosa scena girata alla fontana di Trevi di Roma con Anita Ekberg nel celebre film di Federico Fellini “La dolce vita”. Al Festival si parlerà anche di Intelligenza artificiale e di “Fedic per il Sociale” relativo ad “Attraversamenti”, un progetto dell’APS Anna Magnani di Roma che rende omaggio alla rivoluzione umanistica della psichiatria portata avanti da Franco Basaglia e culminata con la chiusura dei manicomi in Italia nel 1978. Uno spazio particolare viene dedicato poi al programma “Greenstorytellers” di Marco Cortesi e Mara Moschin, un viaggio in prima persona tra l’Italia e l’Europa realizzato per Mediaset. Al Festival sarà anche presentato il libro di Roberto Baldassare “Storie scellerate”, un omaggio a Sergio Citti attraverso la pubblicazione della sceneggiatura di uno dei suoi film più significativi. Saranno anche proiettati due classici della Storia della Fedic, conservati presso la Cineteca Fedic depositata nell’Archivio Cinema d’Impresa di Ivrea – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Italia Film Fedic avrà un momento clou nella Cerimonia di premiazione che avrà luogo Sabato 22 Giugno, con inizio alle 21.30, presso il Cinema Imperiale, luogo delle proiezioni del Festival. Sarà il momento in cui l’attrice Anna Bonaiuto riceverà il Premio alla Carriera da parte della madrina del Festival Milena Vukotic. Anna Bonaiuto, che è candidata ai prossimi “Nastri d’Argento” come miglior attrice nel film commedia per la sua interpretazione nel film “Volare” di Margherita Buy, è un’interprete prestigiosa del cinema italiano affermata sia in teatro che nel cinema dove si è fatta amare ed apprezzare in film diretti da registi, tanto per citarne alcuni, come Pupi Avati, Mario Martone, Michael Radford, Liliana Cavani, Roberto Andò, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino.