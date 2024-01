A La Piazza delle Arti Elena Bucci con “Autobiografie di ignoti ovvero Barnum”

Arriva al Festival La Piazza delle Arti di Cavallino Treporti (Ve) Elena Bucci, attrice, cantante e autrice fra le più note e apprezzate del teatro Italiano, che porta venerdì 26 gennaio alle 21 nel Comunale di Cà Savio “Autobiografie di ignoti ovvero Barnum” , un allestimento che ha fortemente segnato il suo percorso di interprete. La manifestazione è affidata alla direzione artistica di Alessio Nardin. E’ uno spettacolo costruito dalla stessa Bucci sulla base dell’osservazione di caratteri incontrati un po’ ovunque che nella finzione scenica rivivono nel bar in cui è ambientata la pièce: Bucci ha nel repertorio della compagnia Le belle bandiere, da lei fondata assieme a Marco Sgrosso, questo allestimento da quasi vent’anni .Nella messa in scena si incrociano la sua vita con quella di personaggi incontrati o reinventati e le storie che le hanno ispirato, nonché la parola poetica di Pessoa e l’ispirazione alla multiforme visione di Virginia Woolf. E’ un lavoro che ha consentito a Bucci di fare chiarezza sulla differenza fra lo scrivere puro e semplice e la scrittura per la scena e di approfondire il suo rapporto di interprete con la musica che sin dall’ideazione dello spettacolo ha nella messa in scena pari dignità della drammaturgia. Da qualche anno a condividere il palcoscenico con Elena Bucci sono Fabrizio Puglisi e il suo pianoforte e gli interventi dal vivo di Raffaele Bassetti. <<“Autobiografie di ignoti ovvero Barnum” è una scusa per scrivere senza essere scrittrice, cantare senza essere cantante e danzare senza essere danzatrice- scrive in una nota Elena Bucci – è una lanterna magica di immagini indelebili impigliate nella memoria dove risuonano il mio dialetto, racconti, persone e canti>>Mentre continuano le repliche del fortunato spettacolo “Risate di gioia”, prossimo impegno della compagnia Le belle bandiere sarà, in coproduzione con tre teatri pubblici, l’allestimento de “La casa dei Rosmer” uno dei testi più impegnativi di Ibsen che debutterà a marzo.