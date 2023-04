A Lecce inizia la rassegna “Le ombre del desiderio”

Per I martedì del Cineporto nel CineLab Giuseppe Bartolucci di Lecce prende il via martedì 4 aprile alle 20 la rassegna “Le ombre del desiderio. Parafrasi della passione cinematografica“ organizzata dal circolo Spaziocineforum di Lecce. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’insegnamento di Antropologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università del Salento, viene inaugurata con la proiezione di “The bra” di Vert Helmer. Secondo appuntamento martedì 18 aprile con “Lady in the water” di Derek Cianfrance.

La rassegna prosegue il 2 maggio con “Blue Valentine” di Derek Cinafrance.

La proiezione successiva è in programma il 9 maggio, quando sarà proposto “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer.

Ultimi appuntamenti il 16 e 23 maggio, quando saranno proiettati nell’ordine “La doppia vita di Madeline Collins” di Antoine Baraud e “Stringimi forte” di Mathieu Amarlrie.