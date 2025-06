A LIVIGNO LE NUOVE EXPERIENCES ESCLUSIVE PER L’ESTATE 2025

A Livigno l’estate 2025 si apre con tre nuove experiences pensate per chi cerca qualcosa di unico: non semplici attività outdoor, ma veri e propri percorsi immersivi, capaci di creare un legame profondo con la montagna, la cultura alpina e il tempo rigenerante della natura.

Queste esperienze esclusive offrono l’opportunità di vivere la natura, scoprire cose nuove, ascoltare e toccare con mano una tradizione, di cui diventare parte per un giorno — o per una notte.

Livigno è un mondo alpino dove si respira l’Italian style e ogni proposta è pensata per chi ama muoversi, scoprire ed evolversi.

L’ estate è un invito a vivere la montagna non come sfondo, ma come esperienza totale — da attraversare e da portare con sé.

Esperienze autentiche, emozionanti, concrete, e tutte accessibili con MYLIVIGNOPASS, la nuova card ufficiale di Livigno.

C’è chi sceglierà di salire verso una tea a 1.816 metri per vivere Alpine Energy, una giornata pensata per chi desidera conoscere Livigno nella sua forma più originaria, lontano dai riflettori e vicina alle sue radici. L’esperienza inizia al mattino con una camminata verso Trepalle, lungo un sentiero che profuma di erbe spontanee e panorami vasti. Durante il tragitto si raccolgono fiori, si ascoltano storie di vita alpina e si impara a leggere il paesaggio con occhi nuovi. Una volta raggiunta la tea, si sperimentano attività della vita rurale di un tempo: dalla lavorazione del fieno alla mungitura, fino alla preparazione della cena con ingredienti locali e ricette tramandate. La sera si condivide, si ascoltano racconti davanti al fuoco e si dorme circondati dal silenzio dell’alta quota. Al mattino, una colazione tradizionale chiude il cerchio di un’immersione autentica nella cultura di Livigno e della montagna.

Chi ama imparare camminando potrà lasciarsi sorprendere da Voices from the Alps, un programma settimanale di attività che esplora il territorio attraverso la curiosità, la scoperta e il contatto diretto con la natura. La giornata si snoda tra passeggiate guidate tra i boschi e i prati, osservazioni faunistiche, laboratori per riconoscere impronte e suoni del bosco, incontri con la flora alpina e le tracce della storia locale. Pensato per adulti, bambini, famiglie e piccoli gruppi, è un viaggio a tappe dove il ritmo lo detta la natura e ogni uscita diventa un’occasione per aprire lo sguardo e lasciarsi raccontare dalla montagna. Un’esperienza educativa ma leggera, profonda ma accessibile, capace di coinvolgere chiunque desideri stare a contatto con la natura nel modo più semplice: camminando.

E se anche tu hai sempre sognato di dormire sotto un magnifico cielo stellato, in mezzo alla natura incontaminata, Alpine Night Experience è un invito a vivere la notte Livignasca come non l’hai mai vissuta. Dopo una breve escursione nel tardo pomeriggio, si raggiunge un’area, dove tende da campeggio, area falò e servizi sono già pronti. Qui la serata si accende con un barbecue cucinato in quota, circondati dal profumo della legna e dal silenzio del bosco. Gli accompagnatori raccontano leggende locali, storie vere e mitologie della valle, in un’atmosfera raccolta e coinvolgente. Si dorme in tenda, sotto il cielo limpido di Livigno, e ci si sveglia con una colazione tipica prima di rientrare. È un’esperienza pensata per famiglie, amici o coppie che vogliono fermarsi un attimo, spegnere il rumore, e ascoltare tutto quello che la montagna ha da dire.

Tutte le experiences sono prenotabili solo con MYLIVIGNOPASS, la card ufficiale per chi soggiorna a Livigno. Viene consegnata direttamente dalla struttura ricettiva al check-in, e, assieme alla app dedicata, è il passe-partout per un mondo di esperienze, attività esclusive e servizi.

Per maggiori informazioni: https://www.livigno.eu/