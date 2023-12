A Lucca evento per ricordare don Milani a 100 anni dalla nascita

In occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani per iniziativa del Cineforum Ezechiele 25,17 evento speciale al Cinema Giglio di Lucca. Martedì 12 dicembre alle 20,30 inizio della serata che si concluderà con la proiezione di Don Milani di Ivan Angeli – Italia, 1976 – 95’ con Edoardo Torricella, Marina Berti, Claudio Gora, Giorgio La Pira, Ernesto Balducci. Per ricordare il priore di Barbiana, è stata scelta la biografia cinematografica più onesta, di un rigore rosselliniano, senza le derive ideologiche o spettacolari di altri film su di lui. Quest’opera ci restituisce, infatti, l’impegno ecclesiale, scolastico, di riscatto sociale di un uomo che nella seconda metà dello scorso secolo ha lasciato il segno sulla nostra società, una figura ostica sia alle gerarchie che a chi ha cercato inutilmente di ingabbiarlo in schemi ideologici o partitici. È un film che sarebbe piaciuto a lui perché fa a meno delle sovrastrutture narrative e delle semplificazioni, ma costringe lo spettatore a interrogarsi sul vero don Milani, sui suoi scritti, sulla sua pastorale volta a dare a tutti la parola perché la Parola arrivi a tutti. Il film sarà preceduto da un’esibizione tratta dalla performance Anche le oche zampettano… Lo diceva don Lorenzo, a cura del “Gruppo donne di maglia” formato da insegnanti e educatrici; regia di Miriam Iacopi. In collaborazione con Associazione teatrale Guarnieri, Lucca.