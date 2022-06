Per il secondo anno consecutivo la Treviso dei festival rilancia il “GIOIOSAETAMOROSA -Treviso Contemporary Theater Festival” (GEA) in programma dall’8 al 17 Luglio. Un festival nazionale del teatro contemporaneo realizzato dal Comitato Teatro Treviso (CTT) in collaborazione con l’assessorato ai Beni Culturali e al Turismo de il Comune di Treviso retto da Lavinia Colonna Preti e il Teatro Stabile del Veneto.

L’edizione 2022, dal titolo “MAD(R)E IN ITALY”, utilizzerà i temi di gioia, amore, matriarcato e patriarcato come stimoli per indagare le infinite sfaccettature dei rapporti tra i generi. Lo spettacolo “TELENOVELA” in programma dall’8 al 10 Luglio aprirà il Festival con il Comitato Teatro Treviso che nei giorni successivi sarà impegnato anche nello “SPIRITO DEL TEATRO” un esclusivo percorso alla scoperta de lTeatro Mario Del Monaco e della sua storia. Dall’ 11 Luglio la rassegna di teatro contemporaneo entrerà nel vivo della sua programmazione con la proclamazione del/della vincitore/trice del Premio di Drammaturgia Contemporanea “Giuseppe Bepo Maffioli”, le restituzioni dei due processi creativi in varie location della città, gli incontri degli artisti ospiti con il pubblico e tre spettacoli in scena sul palco del Teatro Mario Del Monaco: mercoledì 13 luglio “Il canto della caduta” di e con Marta Cuscunà, venerdì 15 “Le Gattoparde- L’ultima festa prima della fine del mondo” di Nina’s Drag Queens e domenica 17 “Dentro Emilia” di Le Notti.

“Nella prima metà del 2022, da gennaio a luglio, il palcoscenico trevigiano registra 128 giornate di attività – spiega Claudia Marcolin, executive manager del Teatro Stabile Veneto – Questa estate, oltre a presentare la 50^ edizione del concorso internazionale Toti Dal Monte, partecipiamo alla realizzazione della seconda edizione del Festival Gioiosa et Amorosa. Ben 9 delle 10 giornate del Festival avranno luogo negli spazi del Teatro Del Monaco con un programma che vede in scena due co-produzioni dello Stabile con il coinvolgimento di 18 artisti tra attori, registi e collaboratori scritturati. Un’occasione quindi per sostenere giovani artisti, nuove drammaturgie e le migliori realtà culturali del territorio.”

“GEA torna quest’anno più vivace che mai proponendo spettacoli, performance itineranti, laboratori creativi, il premio di drammaturgia Bepo Maffioli ma anche momenti di festa e di convivialità in puro stile trevigiano “gioioso et amoroso” – chiosa Alex Cendron, attore del Comitato Teatro Treviso organizzatore del festival – Come CTT continuiamo infatti con convinzione sulla strada del coinvolgimento del pubblico e della partecipazione della cittadinanza .”

Il programma completo degli appuntamenti di GEA.22 è disponibile sul sito