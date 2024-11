A Messina dal 22 al 24 novembre il Festival dei Circoli del Cinema

A Messina da venerdì 22 a domenica 24 novembre, al cinema Lux, si svolgerà il Festival dei Circoli del Cinema, promosso dal Cineforum Orione di Messina, con il patrocinio del Comune di Messina, e organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e la sua filiazione regionale FICC – Sicilia. Il Festival sarà inaugurato venerdì 22 novembre alle 18.30 con la premiazione del miglior documentario italiano sul Cinema 2024, assegnato ad Antonietta De Lillo per L’occhio della gallina. La regista verrà premiata dal presidente del Comitato Scientifico del Festival Franco Cicero. Sabato 23 novembre è in programma con il convegno Stati Generali dei Cineclub in Sicilia, organizzato dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica Federazione Italiana Circoli del Cinema, Cineforum Italiano e Centro di Studi Cinematografici e dall’associazione Cinestudio, con l’obiettivo di porre le basi per costruire una piattaforma comune e alternativa per la promozione del cinema e la formazione del pubblico.



Al termine del convegno, alle 17, è in programma la proiezione L’uomo che diede voce al cinema, di Rocco Ioppolo, Giuseppe Scionti e Giuseppe Ferrarolo, un documentario che narra la storia del messinese Giovanni Rappazzo, che ha lottato tutta la vita per avere riconosciuta la paternità dell’invenzione del sonoro nelle proiezioni cinematografiche. Alle 21 si svolgerà un evento celebrativo per festeggiare lo storico traguardo dei 70 anni dalla nascita del cinema Lux. A seguire proiezione Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.La giornata conclusiva di domenica 24 novembre sarà aperta dal Festival il Cineclub dei Piccoli, che organizza momenti dedicati ai bambini: alle 10, il laboratorio “Colora il tuo paladino”, a cura dell’Opera dei Pupi Fratelli Gargano, e alle 11.30, la proiezione di Linda e il pollo, di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach. Alle 17, si svolgerà la proiezione del film Berlinguer – La grande ambizione, di Andrea Segre e, a seguire, un approfondimento in sala con i delegati dei cineclub presenti e il pubblico.





A chiusura del Festival, in programma alle 20.30 l’anteprima cittadina del film Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca, dedicato a Cesare Terranova, politico e magistrato assassinato da Cosa Nostra il 25 settembre 1979 con il suo collaboratore Lenin Mancuso. Sarà presente in sala Pasquale Scimeca, la produttrice Linda Di Dio e Tiziana Tracuzzi, responsabile di Libera Messina; in videocollegamento interverrà anche la scrittrice Nadia Terranova.