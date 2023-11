A Mestre Andrew Faber apre la rassegna “In piedi – Il potere delle parole”

Il poeta, scrittore e musicista Andrew Faber inaugura con un evento speciale, giovedì 16 novembre (ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre, la seconda edizione di “In piedi – Il potere delle parole”, con “Ti passo a perdere”, un incontro tra versi eleganti, racconti, riflessioni e note. Poeta, musicista, performer: Andrew Faber è stato fra i primi a sdoganare la poesia sul web, nel suo caso con un pubblico social che supera i 350mila follower. La sua “poesia terapeutica” fa bene all’anima, arrivando dritta al cuore dei lettori e traducendo in versi la meraviglia dei piccoli gesti, degli sguardi quotidiani, di un’interiorità da abbracciare e (ri)scoprire.

Nel 2016 esce la sua prima raccolta Non ho ancora ucciso nessuno, l’anno dopo D’amore, di rabbia, di te e nel 2018 Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità. Esordio teatrale con lo spettacolo P-Factor (2016) con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. È del 2019 il primo romanzo, Cento secondi in una vita, mentre è del 2022 Ti passo a perdere, al primo posto tra i libri di poesia più venduti e già ristampato più volte. La rassegna “In piedi” si aprirà poi ufficialmente giovedì 30 novembre con Annagaia Marchioro e il suo Pourparler, un viaggio alla scoperta del potere delle parole, che possono essere finestre oppure muri, possono aprire mondi o tenerci prigionieri. Uno spettacolo teatrale quello dell’artista originaria di Mira che si ispira alla stand-up americana, declinandola in una modalità personalissima. In scena un microfono e un’attrice che si moltiplica in mille personaggi, ironici, sagaci e pungenti, nel tentativo di costruire un’indagine comico-scientifica sulla grande potenza del linguaggio. Ne deriva un lavoro in continua trasformazione, che a ogni replica aggiunge parole e storie nuove. I biglietti (posto unico numerato – 15 euro) sono in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne (elenco punti vendita su www.dalvivoeventi.it).

Info su www.culturavenezia.it/toniolo