Giovedì 30 novembre (ore 21.00) secondo appuntamento al Teatro del Parco di Mestre con la rassegna di stand-up comedy “In piedi”: l’attrice padovana Annagaia Marchioro, fondatrice della compagnia Le Brugole, presenta #Pourparler, il suo nuovo spettacolo che si ispira alla stand-up americana – declinata in una modalità personalissima – per portarci in un viaggio alla scoperta del potere delle parole, che possono essere finestre oppure muri, possono aprire mondi o tenerci prigionieri.

“Mi hanno sempre affascinata le parole, in modo quasi erotico. A volte per il loro significato, altre volte per la loro storia ed ogni tanto, lo ammetto, solo per il suono. Ci sono parole controverse come sindaca o architetta, che il pubblico potrà affrontare a testa alta, scoprendo finalmente il perché. Ci sono parole così difficili da gestire come desiderare che deriva da sidera – astri e significa sentire la mancanza delle stelle – scrive Annagaia Marchioro – #Pourparler gioca con le parole per capire qualcosa del mondo in cui stiamo vivendo usando una ironia sagace e pungente, per raccontare storie di lotta e d’amore ma anche di odio e di ribellione. Storie che fanno ridere fino alle lacrime e lacrime che aprono scorci di paesaggi umani. E dà spazio a una serie di contributi video, interviste e testimonianze di uno stuolo di personaggi esilaranti”. Il suo spettacolo è, quindi, un lavoro in continua trasformazione, che a ogni replica aggiunge parole e storie nuove, e che prova a costruire un’indagine comico-scientifica sulla grande potenza del linguaggio, per cercare di carpire il segreto di ogni comunicazione.

La rassegna “In piedi” è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi. I biglietti (posto unico numerato – 20 euro) sono in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne. Info su www.culturavenezia.it/toniolo