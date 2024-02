A Mestre anteprima di Alimentire, il nuovo monologo di Arianna Safonov

Anteprima di Alimentire, il nuovo spettacolo di e con Arianna Porcelli Safonov venerdì 9 febbraio (ore 21.00) al Teatro Toniolo di Mestre. E’ il sesto appuntamento del cartellone de “I Comici 2023.24”. Attrice e autrice dallo spiccato sarcasmo, irriverente e dal linguaggio elegante, Safonov si affida all’ironia per raccontare il grosso guaio in cui si è ficcata l’alimentazione: quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che un cittadino possa mostrare in pubblico. In Alimentire ci si prende gioco dell’ossessione per la cucina gourmet, si va alla ricerca del vero valore del cibo, salvandolo dalla gente che lo cucina. “I nostri sensi possono essere d’aiuto a tracciare una prima distinzione fra cibi buoni e nocivi – sostiene il saggista statunitense Michael Pollan – ma per ricordarci cosa mangiare e non deviare troppo, noi umani ci affidiamo alla cultura”. Quando ci affidiamo alla cultura ci accorgiamo sempre di non possederne abbastanza o di farne cattivissimo uso! Ci sono, poi, l’ansia delle centomila intolleranze alimentari, la sofisticazione di qualsiasi ingrediente per renderlo oltre che più performante anche inevitabilmente più costoso. L’essere umano è combattuto fra l’arrembaggio a corsi per sommelier per sapere tutto di vino e la sconfortante constatazione di non sapere niente sul pane, un alimento troppo povero per essere studiato. E ancora l’inferno delle diete, quello dei buffet, l’eccesso di produzione, la carenza di approvvigionamento, l’ignoranza a tavola, il disagio in cucina, insomma di tutto e… di più non solo a tavola, ma anche a teatro.

Biglietti: platea € 25,00 ; galleria € 22,00 . Al prezzo va aggiunto il diritto di prevendita

I biglietti sono in vendita al Teatro Toniolo di Mestre dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19. e sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita sul territorio – elenco su www.dalvivoeventi.it)

Info: www.culturavenezia.it/toniolo