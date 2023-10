A Mestre Back to Momix, il ritorno del grande complesso dopo la pandemia

Ad inaugurare la stagione del Toniolo di Mestre arriva da martedì 24 a domenica 29 ottobre l’inesauribile magia dei Momix, compagnia americana di danzatori-acrobati, in bilico tra ginnastica, danza e performance. La cifra stilistica della compagnia è l’ironia, il divertimento, la fanciullezza. Davanti a Momix, estasiati da luci, colori e velocità, si ridiventa tutti bambini. Back to Momix è uno spettacolo nato dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che hanno forzatamente allontanato la compagnia dal suo pubblico, con il desiderio di leggerezza e spensieratezza e lo sguardo sempre teso al futuro: da qui il gioco di parole del titolo che richiama un classico della cinematografia anni ’80, il noto film di Robert Zemeckis “Back to the Future” (1985), una conferma del consolidato rapporto che lega Pendleton, fondatore, direttore artistico e regista della compagnia, alla settima arte. L’uso delle fonti luminose è, poi, sicuramente un punto di forza delle sue coreografie, che giocano tra luci e ombre per creare effetti stranianti. I corpi vengono deformati, decontestualizzati, trasformati. Gli arti vengono scissi dal resto del corpo per creare nuove forme di vita. La compagnia, che ha raggiunto i 43 anni di attività, affronta le sfide della gravità con le acrobazie dei suoi ballerini, il trasformismo dei personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi. Tutte le creazioni passano attraverso lo sguardo di Moses Pendleton, che restituisce i grandi classici della compagnia alle luci del palcoscenico con nuova e viva intensità: dagli storici Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, fino a Bothanica ed Alchemy. Back to Momix diventerà sera, dopo sera una festa fra Momix ed il suo pubblico.

Back to Momix

Al Teatro Toniolo di Mestre da Martedì, 24 Ottobre, 2023 a Domenica, 29 Ottobre, 2023

