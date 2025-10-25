A Mestre con Marcello Veneziani cala il sipario sul Festival delle Idee

Da
Cristina Di Maria
-
Sunn O))) - Paramount Theatre Austin - Foto Angela Betancourt

 Si avvia alla conclusione la settima edizione del Festival delle Idee, quest’anno sul tema Immagina. La via dei talenti.

Ultimo appuntamento martedì 28 ottobre all’M9 di Mestre (ore 21 – Auditorium Cesare de Michelis) con lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani. Proprio nel giorno di uscita del suo nuovo saggio per Marsilio Editori Marx e Nietzsche si davano la mano. Vita e pensiero dei due profeti che hanno sconvolto il mondo, Veneziani ci fa viaggiare tra Nietzsche e Marx spingendo l’immaginazione alla massima potenza, lasciandoci liberi di fluttuare tra pensieri stellari a mente aperta, liberi di dare sfogo a fantasia, desideri e sogni, con la consapevolezza che l’immaginazione e il talento possono farci cambiare il mondo.

In una società frammentata, dove l’individuo è sempre più chiuso nel proprio recinto, in un tempo governato da un patologico narcisismo di massa, abbiamo dentro di noi le risorse per salvarci dall’io e dalla minaccia del niente.

Nell’arco di poco meno di un mese e mezzo sono stati più di sessanta gli ospiti del Festival delle Idee VII edizione, ideato e diretto da Marilisa Capuano per l’associazione Il futuro delle Idee.

Agnese Menguzzato – Norbergfestival 2024 – Foto Abby Quick.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore