A Mestre “Crisi di nervi Atti unici” di Čechov diretto da Peter Stein inaugura la Stagione TOP Ten

Martedì 28 ottobre 2025 alle 19.30 il Teatro del Parco di Mestre inaugura la stagione ufficiale di prosa, TOP Ten, con lo spettacolo Crisi di nervi. Atti unici di Anton Čechov, diretto dal maestro Peter Stein e interpretato da Maddalena Crippa insieme a Alessandro Sampaoli, Sergio Basile, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone ed Emilia Scatigno.

La produzione, firmata Tieffe Teatro e Quirino srl, riunisce tre brevi capolavori di Čechov – L’Orso, I danni del tabacco e La domanda di matrimonio – che il grande autore russo definiva “scherzi scenici”: piccoli drammi quotidiani, ironici e profondamente umani, messi in scena con l’eleganza e la precisione che da sempre caratterizzano il lavoro di Stein, recente vincitore con questo spettacolo del Premio Le Maschere 2024 e del Premio Internazionale Flaiano 2025 per la regia teatrale.

Con questo debutto si inaugura un cartellone che unisce tradizione e innovazione, accogliendo fino a marzo artisti come Enzo Decaro, Giuliana Musso e il suo teatro d’inchiesta e Claudio Casadio. Ma il teatro festeggerà anche le festività natalizie con due appuntamenti di circo-teatro per tutte le età.

Maddalena Crippa

La stagione TOP Ten, promossa dal Comune di Venezia, ideata e organizzata da Pantakin in collaborazione con Tadan, si sviluppa all’interno del progetto TOP |Theatre Of the People, che prevede workshop, incontri letterari e call aperte a giovani, alle scuole e a tutta la collettività. Gli incassi degli spettacoli della TOP Ten saranno devoluti quest’anno a Special Olympics Team Veneto, impegnata nella promozione dell’inclusione attraverso lo sport, sottolineando il valore solidale, che il progetto TOP vuole portare alla comunità.

Biglietto intero 14,00 €

Biglietto ridotto 10,00 €

over 65, under 14, studenti fino a 25 anni, persone con disabilità