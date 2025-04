Dal 2 al 4 maggio 2025, presso M9 – Museo del ‘900 a Venezia Mestre, si terrà il primo festival dedicato interamente all’animazione in stop-motion: gli Stop e-Motion Days.

Organizzato dal collettivo cinematografico Quarta Parete, con il sostegno di ALDA Alliance Française di Venezia, Cinit Cineforum Italiano e Dragonframe, questo evento rappresenta un passo importante per la promozione della settima arte, in tutte le sue forme artistiche.

Oltre al concorso internazionale, che prevede la proiezione di 80 cortometraggi e 6 lungometraggi, divisi in diverse sezioni, vi saranno diversi eventi a fare da cornice al concorso.

Dal 2 maggio inizierà il workshop intensivo guidato dal regista Massimo Ottoni, che accompagnerà i ragazzi selezionati in un programma intensivo della durata di tre giorni, portandoli alla realizzazione di un breve cortometraggio in stop-motion.

Nostalghia Podcast sarà presente per una puntata live con ospite il regista Stefano Bessoni. Verranno allestiti laboratori per bambini e famiglie di puppet making tenuti da Anim’Arte – progetto dell’associazione culturale Macaco-, e uno spettacolo sul teatro Kamishibai tenuto dall’associazione Kamishibai Italia. Ci sarà anche un panel chiamato AI&Stop-Motion, dove diversi esperti del settore dialogheranno sul rapporto che sta iniziando a instaurarsi fra l’Intelligenza Artificiale e le tecniche creative artigianali come la stop-motion. Durante i tre giorni, è in programma anche una retrospettiva che celebra la filmografia dei Fratelli Stephen e Timothy Quay, maestri dell’animazione stop-motion.Inoltre, Il regista francese Alain Ughetto terrà una masterclass ispirata alla sua filmografia.

La scelta di M9 – Museo del ‘900 come sede non è casuale: uno spazio culturale d’eccellenza che rappresenta il luogo ideale per ospitare un festival innovativo e creativo.

La giuria dei lungometraggi sarà composta da Marco Bellano (presidente), Giulio Fasano e Solenn Le Marchand.

Per tutte le informazioni visitare il sito del festival www.stopemotiondays.com