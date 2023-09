A Mestre e Venezia due manifestazioni per ricordare Gianni Aricò

Due le manifestazioni in programma nei prossimi giorni a Mestre e Venezia per iniziativa del Comitato Omaggio a Gianni Aricò per ricordare lo scultore veneziano scomparso nel 2021.



In più di mezzo secolo di attività, l’artista ha realizzato più di mille opere fra sculture, con l’impiego dei più diversi materiali, grandi complessi monumentali, grafiche e quadri, affinando la sua poetica attraverso il confronto con la classicità filtrata attraverso la lezione di Martini e Murer.

Sabato 30 settembre, nella mattinata, a Mestre, a cura del Centro Studi Storici, si svolgerà una passeggiata di rilettura di alcune opere di Gianni Aricò in sedi pubbliche civili e religiose. Lunedì 2 ottobre, alle ore 18.00, a Venezia presso la Scuola Grande San Rocco, in collaborazione con il Rotary Club Venezia, è in programma un incontro sul Monumento al Soldato d’Italia di Pederobba (TV), con testimonianze, contributi critici, proiezioni di video e interventi musicali.

Fra i prossimi appuntamenti in programma si segnala l’incontro di venerdì 17 novembre alle ore 17.30, presso il Centro Candiani, con relatore Matteo Piccolo, conservatore al Museo Ca’ Pesaro di Venezia, che terrà una conferenza su ‘Aricò pittore’.