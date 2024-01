A Mestre “El cavalier de spirito”, un testo goldoniano minore

Per Divertiamoci a teatro, la tradizionale rassegna organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la collaborazione della Federazione Italiana Teatro Amatoriale, al Teatro Momo di Mestre domenica 7 gennaio alle 16,30 la compagnia Il Portico Teatro Club di Mirano mette in scena El cavalier de spirito di Carlo Goldoni, un lavoro scritto dal grande drammaturgo per un gruppo di amatori bolognesi in cui si possono ritrovare contraddizioni, paure dell’amore, nevrosi, indecisioni, ripicche e gelosie descritte molto vicine alla sensibilità degli spettatori odierni. La regia di Gabriele Ferrarese asseconda questa chiave di lettura con un impianto di ricerca e sperimentazione. La vicenda si sviluppa sulla traccia di una promessa di matrimonio fatta da una vedova dal carattere incostante, Lucrezia, all’amato Flavio che è in guerra: e per mettere alla prova la forza della determinazione della futura consorte a contrarre il vincolo coniugale il promesso sposo, reduce, si fingerà deturpato nel volto. L’adattamento del testo è di Gabriele Ferrarese. Sono interpreti dello spettacolo Marco De Cassan, Laura Favaretto, Andrea Ghedin, Claudio Maistrello , Flavia Del Giudice , Bruno Pietro Spolaore e Lorenzo Dolfin. Prevendita tutti i i giorni dalle 15 alle 19 alla Biglietteria del Teatro Toniolo e domenica 7 dalle 15,30 nel Teatro Momo. Bigletti 10,00- 8,00€.