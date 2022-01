A Mestre Enrico Bertolino con In medio stat virus

Sarà Enrico Bertolino, sabato 8 gennaio alle ore 21.00, il prossimo protagonista di È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2021.22, il cartellone del Teatro Toniolo di Mestre che accende i riflettori sulla comicità d’autore.

L’artista milanese porta in scena il suo ultimo spettacolo, In medio stat virus, in cui indossa la triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, tornando a cimentarsi con la formula dell’instant theatre, il format teatrale creato insieme a Luca Bottura e sviluppato con Massimo Navone, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica si incontrano su un palcoscenico, modificandosi giorno per giorno in base alle convulsioni dell’attualità. La formula dell’instant theatre ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, contaminati, da ultimo, dalla realtà della pandemia: non è un caso che durante i mesi del lockdown sia nato il distant theatre. Enrico Bertolino questa volta infila potenti e impotenti in un pretesto narrativo che spazia dalla cronaca alla storia, maestra di vita che da sempre lavora in Dad: chi dovrebbe ascoltarla, quasi sempre sta su Tiktok. Un uomo solo in scena per 75 minuti di “casino organizzato”, insieme a due musicisti tenuti a debita distanza, ché il capocomico è nelle categorie a rischio e, per parafrasare Woody Allen, sa bene che le parole più dolci non sono “Ti amo” ma “È negativo”.

Informazioni utili

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) come da Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Prezzi: platea € 25,00 + d.p. – galleria € 22,00 + d.p. – ridotto abbonati turno B € 20,00

Biglietti disponibili alla biglietteria Teatro Toniolo, nei punti vendita del circuito VIVATICKET e su www.vivaticket.it.