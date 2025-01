A Mestre Filippo Timi con il suo Amleto²

Amleto², lo spettacolo cult di Filippo Timi con Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti, a 15 anni dal debutto e dalla tournée nel segno degli esauriti in tutta Italia, arriva a Mestre al Teatro Toniolo da martedì 21 a domenica 26 gennaio.

Lo spettacolo è molto più di una rivisitazione della tragedia shakespeariana: Timi prende il testo e lo stravolge, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo all’interno della quale si svolge questo elogio della follia. Il suo è un Amleto annoiato, che non ha più voglia di interpretare la solita solfa familiare, non ha più voglia di amare Ofelia. Il Principe di Danimarca di Timi è, infatti, folle, vitale, pop, fuori dagli schemi, desideroso di liberarsi di un destino che sembra incombere, Gertrude (Lucia Mascino) diventa una madre feroce capace di scuotere un figlio inerme, Ofelia (Elena Lietti) ,innamorata e perduta, trova la forza di raccontare il suo dramma negli ultimi attimi prima di annegare; intorno a questi personaggi shakespeariani irrompono il fantasma del padre di Amleto con le sembianze di Marilyn Monroe (Marina Rocco) e una soubrette in crisi, stanca di combattere per ruoli che la società le impone. Di fronte alla tragedia esistono due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità. Timi ha scelto la seconda, trasformando la tragedia in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia; esasperando così la radice comica di Shakespeare. Amleto² segna anche il ritorno di un gruppo di lavoro – già straordinario 15 anni fa – che si ritrova con un bagaglio di esperienze, collaborazioni e successi che ne hanno arricchito le prospettive e affinato le capacità interpretative.

