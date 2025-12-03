A Mestre “Give peace a chance! – John Lennon per la pace”, il concerto-evento della Magical Mystery Orchestra

Lunedì 8 dicembre (ore 18.00), il Teatro Corso di Mestre ospita “Give peace a chance! – John Lennon per la pace”, il concerto-evento della Magical Mystery Orchestra dedicato al carismatico leader dei Beatles nel 45° anniversario della tragica morte, avvenuta a New York il 8 dicembre del 1980. Il gruppo forma una piccola orchestra di 12 elementi (quintetto pop, quartetto d’archi, sezione di fiati e attore) che interpreta anche le canzoni che gli stessi Beatles non hanno mai eseguito dal vivo ma solo in studio di registrazione.

Oltre a commemorare la scomparsa di un’icona della musica, il concerto vuole anche mettere in luce un altro importante lato della personalità di Lennon, quello che lo ha fatto diventare uno dei più potenti e conosciuti simboli di pace e di attivismo nel mondo.

L’influenza di John Lennon ha infatti oltrepassato di gran lunga i confini della musica, estendendosi ai movimenti per i diritti civili e alla promozione della pace in un’epoca segnata da conflitti e tensioni.



La Magical Mystery Orchestra, ensemble dedito da più di trent’anni alla reinterpretazione filologica del repertorio beatlesiano – soprattutto quello degli anni più maturi e complessi della band -, si esibirà assieme al coro dei Growin’Up Singers, con Cesare Pasqualetto alla tastiera. Parteciperanno inoltre Giorgio Schiavon al sax e Paolo Busolin alle percussioni. Durante lo spettacolo saranno proiettati video e immagini dal repertorio Beatles-Lennon, a cura di Martino Favalli.

Prima dell’inizio del concerto, nel foyer del teatro, il pubblico sarà accolto da The Fab Duo, formato da Luca Pasqualetto, voce e chitarra e Paolo Busolin, voce e chitarra.



Biglietti – platea € 25,00, galleria € 20,00 – disponibili sui circuiti TicketOne e Vivatcket.

Info su www.dalvivoeventi.it