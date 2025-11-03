A Mestre “Happy Birth+Day – Stelle terrestri”, nuova produzione di Pantakin e    Theama Teatro 

Happy Birth+Day – Stelle terrestri, scritto da Anna Zago, diretto da Nicoletta Robello e interpretato da Manuela Massimi, Anna Zago e Lia Zinno è una coproduzione Pantakin, Theama Teatro, Dracma Teatro e Nuova Scena – Festival Scene di Paglia che va in scena martedì 4 novembre alle ore 19.00 al Teatro Toniolo di Mestre .

Tre donne di oggi si incontrano in una farmacia qualunque, tutte alle prese con la stessa “emergenza”: l’ultimo flacone di antidepressivi. Da lì parte una serie di situazioni imprevedibili, a metà tra il comico e il surreale, che le trasporta in un vortice di trasformazioni, confessioni e rivelazioni.Nel gioco teatrale emergono i riflessi di Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy e Maria Callas: icone del passato che tornano a vivere in chiave contemporanea, ironica e umana. Non imitazioni, ma specchi di desideri, fragilità e sogni che appartengono a tutte. E se la storia fosse andata diversamente? Se Jackie avesse chiesto scusa a Maria? Se Marilyn avesse abbracciato Jackie con un sorriso? Sul palcoscenico può accadere l’impossibile!<<È un teatro che apre domande e mondi paralleli, lasciando allo spettatore il compito di oscillare fra piani temporali, immaginari e identitari – scrive Nicoletta Robello nelle note di regia – In questo senso il copione e quindi lo spettacolo non va letto come un racconto da “capire” ma come un campo di possibilità da attraversare, come una partitura di immagini, atmosfere e ipotesi di vita>>.

I video sono di Raffaella Rivi e Serena Pea |, scene e costumi di Licia Lucchese, il disegno luci di Simone Sonda.|

Lo spettacolo è organizzato da Amici di Casa Taliercio e Amici di Casa Famiglia all’interno della rassegna Novembre Donna del Comune di Venezia. L’incasso andrà in beneficenza, a sostegno dei progetti dell’Istituto San Pio X di Venezia. Per prenotazioni email amicidicasafamiglia.fr@gmail.com cellulare 3423335845 .

Happy Birth+Day – Stelle terrestri è un viaggio brillante e un po’ folle tra epoche e identità, dove il riso si intreccia al pensiero e ogni scena spalanca un mondo nuovo. Un compleanno teatrale pieno di energia, ironia e colpi di scena: perché anche le stelle, prima di brillare, sono state… molto terrestri!