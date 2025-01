A Mestre Herbert Ballerina in “Come una catapulta” 

Dopo il successo in TV, al cinema, sui social e in libreria, Herbert Ballerina arriva venerdì 10 gennaio (ore 21.00) al Toniolo di Mestre con Come una catapulta, uno spettacolo all’insegna del divertimento e delle risate, ricco di sorprese e colpi di scena E pronto a farci entrare in un mondo assurdo e imprevedibile.

Tra scatoloni di ogni dimensione disseminati sul palco e un immancabile busto di Fred Bongusto, il mitico cantautore corregionale del comico molisano che apre la mente su temi come i tatuaggi di coppia, i traslochi, i riflettori (o erano le riflessioni?), gli architetti satanici, i medici e gli psicologi allucina(n)ti, gli amici pelosetti (animali, chiaro!), i documentaristi mancati e Robocop in analisi. E ancora, sorprende con ritratti istrionici di personaggi famosi come Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith, Pablo Picasso ovvero un mosaico di assurdità ordinarie e quotidiane, divertenti erealistiche .

Dopo aver recitato come spalla di Checco Zalone in Che bella giornata (2010), interpretando il personaggio del buttafuori sfigato si afferma come conduttore del programma radiofonico più ascoltato d’Italia, Lo Zoo di 105, su Radio 105. A giugno 2014 conduce Testa di Calcio in onda su MTV. Nell’esordio cinematografico di Maccio Capotonda, Italiano medio, è ancora al suo fianco come spalla comica. Nel 2016 è protagonista del film di Enrico Lando Quel bravo ragazzo e l’anno successivo torna nel secondo film da regista di Maccio Capatonda Omicidio all’italiana. Dopo L’agenzia dei bugiardi (2019) e In vacanza su Marte (2020), tra i vari film a cui ha partecipato fino al 2024, è nel cast di La Befana vien di notte 2 diretto da Paola Randi (2021) e Rido perché ti amo di Paolo Ruffini (2023). Nel 2020 ha partecipato al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Ha inoltre preso parte nel 2023 alla terza stagione LOL- Chi ride è fuori.

Biglietti: platea € 25,00 + d.p.; galleria € 22,00 + d.p.

Prevendite : Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET e on line su www.vivaticket.it

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Biglietti € 2,50 per residenti studenti di età inferiore ai 26 anni

Info: www.culturavenezia.it/toniolo

www.dalvivoeventi.it