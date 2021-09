Una fucina di idee, un luogo di incontro, un’occasione di confronto, il Festival delle idee, arrivato quest’anno alla sua terza edizione, rappresenta tutto questo e molto altro. È l’opportunità per fermarsi un attimo a riflettere, capire il punto a cui siamo arrivati, il “chi siamo” del titolo di questa edizione, e domandarci dove dobbiamo andare, “chi saremo”. Parola d’ordine del Festival è sempre stata e sempre continuerà a essere “pluralità”: di idee, punti di vista, soluzioni. Una pluralità che converge però in unico obiettivo e cioè un futuro innovativo e sostenibile.

Il Festival delle idee, ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, si svolgerà dal 30 settembre al 23 ottobre presso diverse sedi del territorio: l’M9, il Teatro Toniolo e il Padiglione Rama dell’ospedale dell’Angelo a Mestre, le sale Apollinee del Teatro La Fenice e il Teatro Malibran a Venezia.

Anche quest’anno il Festival si caratterizzerà per l’interdisciplinarità, come dimostrato dalla varietà degli ospiti invitati: scrittori, filosofi, psicoanalisti, astronauti, artisti, scienziati, divulgatori. Ci saranno, per citarne solo alcuni, il cantautore e scrittore Simone Cristicchi che aprirà il Festival, il cantautore Giovanni Caccamo, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, il botanico Stefano Mancuso, l’action painter ed ex boxeur Omar Hassan, l’attore Alessandro Haber, il filosofo Umberto Galimberti, la cantante Alice. Il Festival ha già riscosso un vasto successo, infatti molti degli eventi sono sold-out.

Appuntamenti (a eccezione di alcuni) a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalidee.it, con il sistema EMMA di Rnb4Culture e anche presso la biglietteria di M9.

Obbligo di possesso di Green pass per l’accesso agli spazi del Festival. Esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Per vedere il programma completo e tutti gli ospiti attesi visitare il sito www.festivalidee.it