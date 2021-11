Da venerdì 26 a domenica 28 novembre Mario Esposito e Roberto Milani propongono al Cafè Sconcerto di Mestre la messinscena di uno dei racconti più belli di Karen Blixen, La storia immortale, inserito nella raccolta Capricci del destino. Lo spettacolo narra la vicenda di un ricco mercante di tè, il signor Clay, avarissimo, che vive nell’isola di Macao in solitudine. Passa le notti insonni facendosi leggere, dal suo contabile Levinsky, i libri dei suoi commerci. Al signor Clay non piacciono le profezie, le finzioni. Ciò che ama sono i fatti. Tra i marinai che navigano nei mari della Cina circola una leggenda, ovvero quella di un marinaio che viene assoldato da un ricco signore, per cinque ghinee d’oro, per trascorrere una notte d’amore con una donna bellissima. Il vecchio mercante Clay, per mostrare che il denaro ha più forza di qualunque fantasia, vuole tradurre in realtà quella leggenda. Interpreti della messinscena: Virginia, la figlia prezzolata dell’uomo che l’avido Clay ha spinto al suicidio, e l’ignaro marinaio Paul. Ma per nulla al mondo Paul, che durante quella notte ha scoperto l’amore, rivelerà che la leggenda si è avverata.

Nel 1968 Orson Welles ne trasse un film della durata di un’ora che è ritenuto uno dei più importanti film di Welles e ne rappresenta una sorta di testamento.

Lo spettacolo per la regia di Mario Esposito vede in scena come protagonista Roberto Milani (Mr. Clay), Romina Marini (Virginia), Vittorio Lora (il contabile Levinsky) e Alessandro Esposito (il marinaio Paul). Lo spettacolo sarà preceduto da una breve e immaginaria intervista a Karen Blixen (Gabriella Strizzolo) da parte di un giornalista (Mario Esposito).

Le scene sono di Gianfranco Gallo, costumi del Laboratorio Il Sogno. Al violoncello Federico Galligioni.

Informazioni utili

Da venerdì 26 a domenica 28 novembre (feriali 20.45, festivi 17.00)

Cafè Sconcerto di Mestre

Prenotazione posti obbligatoria (tel. 347-8897074 orario 10.00-17.00 e 041-5441839)

Green Pass obbligatorio