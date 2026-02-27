A Mestre “Incalmati”, il nuovo spettacolo di Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio comico

Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, tornano sul palco del Teatro Toniolo di Mestre in doppia replica, domani, sabato 28 febbraio (ore 21), e domenica 1° marzo (ore 16.30) con il nuovo, atteso spettacolo Incalmati, sesto appuntamento del cartellone de I Comici 2025-2026.

Una nuova avventura comico-teatrale dove tutto, ma proprio tutto, è… incalmà. In Veneto significa “innestati”, e infatti nello spettacolo i personaggi storici e alcuni inediti del celebre trio si ritrovano intrecciati come i rami di un vecchio albero che ha deciso di ridere di gusto.

La scena è un condominio popolato da una galleria di personaggi memorabili, ognuno con la propria storia che – in modi assurdi, poetici e irresistibilmente comici – finisce per incastrarsi con quella degli altri.

Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, affiancati da oltre dieci anni dall’ attore mestrino Gaetano Rocco Guadagno, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti, dove l’unica regola è… ridere!

Ma, tra una risata e l’altra, Incalmati ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti “innestati”: esseri umani che, pur diversi, puntano verso la stessa direzione, la più luminosa di tutte: la felicità.

Uno spettacolo che fa ridere e pensare, con i personaggi iconici, le trovate surreali, l’umorismo che mescola dialetto e italiano, e quel pizzico di improvvisazione che rende ogni serata con Marco e Pippo unica e irripetibile. Soprattutto uno spettacolo che…“incalma” il cuore di serenità.

Info: www.culturavenezia.it/toniolo