A Mestre Massimo Fini presenta il suo ultimo libro, “Cieco”

Per il ciclo Protagonisti del nostro tempo l’Associazione Premio Rizzi, intitolata al giornalista e critico d’arte di Venezia, organizza, in collaborazione con il Museo M9 di Mestre , una serie di appuntamenti con personaggi del mondo dell’arte, della cultura, della storia e della società che verrà inaugurato da Massimo Fini sabato 28 ottobre alle 11.00 nell’Auditorium di M9 – Museo del ‘900 a Mestre.

Massimo Fini, sarà intervistato dalla giornalista del Gazzettino Alda Vanzan, per presentare il suo ultimo libro “Cieco” (Marsilio, 2023) in cui racconta come sta cambiando la sua vita a causa della perdita progressiva della vista. Fini, giornalista fuori dagli schemi e spesso controcorrente, nella sua lunga carriera ha scritto per numerose testate, dall’Europeo al Giorno al Gazzettino, dall’Indipendente al Fatto Quotidiano. È autore di numerosi saggi e di biografie di grande successo dedicate a personaggi controversi come Nerone, Nietzsche e il mullah Omar.

Con cadenza quindicinale seguiranno incontri con Daniele Zovi, esperto di foreste e animali selvatici, che parlerà del rapporto tra uomo e natura, con il giornalista Bruno Vespa, che ripercorrerà le tappe della sua carriera, e con l’esploratore Max Calderan, che racconterà la traversata a piedi dei 1100 chilometri del deserto Rub Al-Khali, in Arabia Saudita.”

«Per questa prima tranche di incontri abbiamo chiesto la collaborazione a due grandi nomi del giornalismo italiano, come appunto Massimo Fini e Bruno Vespa -spiega Piergiorgio Baroldi, presidente dell’Associazione Rizzi – Gli altri due ospiti, Daniele Zovi e Max Calderan, grandi conoscitori della natura, sono idealmente in sintonia con la passione di Paolo Rizzi per l’ambiente.».

Gli appuntamenti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.