Fumetterie, che passione! Da pochi giorni ha aperto i battenti in via Mestrina a Mestre “Multiverse Comix”, gestito da alcuni degli ex dipendenti di una storica fumetteria mestrina “Supergulp” che ha cessato l’attività in maniera traumatica nei mesi scorsi dopo oltre un quarto di secolo di presenza che ne aveva visto il radicamento nel territorio. “Multiverse Comix” offrirà agli appassionati del genere una selezione di manga giapponesi e supereroi, nonché di tutto quello che riguarda il mondo del fumetto. La gestione del nuovo negozio intende valorizzare la rete di rapporti costruita nell’arco di decenni con la affezionata clientela di “Supergulp”, fidelizzando relazioni di lunga data e promuovendo iniziative che favoriscano l’avvicinamento di nuovi appassionati.