A Mestre per gli Stop e-Motion Days workshop con Massimo Ottoni

A Mestre, presso la M9 Cube, nell’ambito del Festival Stop e-Motion Days, si è tenuta la seconda giornata del workshop intensivo Collegium guidato da uno dei più importanti registi italiani di stop-motion, Massimo Ottoni.



Durante il workshop professionalizzante, si svolge un programma intensivo di tre giorni. L’obiettivo finale è la realizzazione ultima di un cortometraggio con l’aiuto del regista, che verrà proiettato alla fine della kermesse.



Massimo Ottoni ha guidato dal vivo gli studenti selezionati per il Collegium nella creazione di un cortometraggio in stop motion. Si sono utilizzati materiali quali la plastilina, corpi in alluminio e tutte le strumentazioni necessarie alla creazione di pupazzi animati, veri e propri attori in miniatura, protagonisti dei corti in stop-motion.



Tutti i partecipanti hanno quindi dato libero sfogo alle loro abilità artistiche, creando delle figure che combinano le abilità manuali e sono stati esortati a mettere in campo tutta la loro creatività e le loro idee. Tra i vari di oggi appuntamenti proposti dal festival Stop e-Motion Days, si è svolto il laboratorio animato per bambini a cura di Anim’Arte.



Anim’Arte è un progetto dell’associazione culturale Macaco, nato da un’idea di Solenn Le Marchand e Alberto Stevanato per proporre attività culturali e artistiche sul territorio veneziano, indirizzandosi soprattutto a un pubblico di giovani e giovanissimi. La tecnica stop-motion è uno dei focus di Anim’Arte, che oltre all’attività di formazione realizza anche i propri corti di animazione.



Nella Sala Radici dell’M9 Museo di Mestre si sono tenute due sessioni di laboratorio da due ore ciascuna, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30. Solenn e Alberto hanno guidato con grande dedizione i partecipanti, bambini e bambine tra i sette e i dodici anni, aprendo i due incontri con alcune nozioni teoriche, per permettere loro di orientarsi meglio nel corso del laboratorio.