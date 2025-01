A Mestre, per I Comici, Daniele Gattano in “Perestrojka e pancake”

Appuntamento sabato 1 febbraio (ore 21.00) al Teatro Toniolo di Mestre per la rassegna I Comici 2024-2025: in cartellone Daniele Gattano in Perestrojka e pancake. Dopo aver studiato recitazione al Teatro Stabile di Genova e essersi diplomato come attore alla Scuola Galante Garrone di Bologna, Gattano debutta come comico a Colorado (Italia1), approda poi su Real Time per i Diversity Media Awards per poi entrare nel cast di Stand Up comedy su Sky – Comedy Central, facendo anche il monologhista a Le iene. I suoi spettacoli di Stand up comedy sono Fuori, Male male (andato in onda su Sky e in streaming su NowTv), Ananassy baby e il nuovo Perestrojka e pancake. Il comico piemontese, con l’ironia tagliente e surreale che lo contraddistingue, presenta uno spaccato dissacrante delle contraddizioni e delle assurdità del nostro tempo. Uno spettacolo che viaggia sulle ali di una comicità mai banale, ricca di spunti e invenzioni geniali, che lo ha portato a essere tra i giovani comici più seguiti del panorama televisivo. Perestrojka e pancake parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi nel 2025 coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme. Se non è avanguardia questa…

Biglietti: platea € 25,00 + d.p.; galleria € 22,00 + d.p.

PREVENDITE: Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00